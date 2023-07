Der deutsche Anlagenbauer hat mit der Provinzregierung von Manitoba eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Rund 8000 neue Jobs sollen mit der Photovoltaik-Produktion in der kanadischen Provinz geschaffen werden.RCT Solutions hat einen großen Auftrag aus Kanada in Aussicht. Am Donnerstag unterzeichneten Vertreter des deutschen Photovoltaik-Maschinenbauers und der kanadischen Provinzregierung in Manitoba eine Absichtserklärung, den Bau einer hochmodernen Photovoltaik-Produktion prüfen zu wollen "Diese Anlage wäre nach ihrer Fertigstellung die erste ihrer Art in der Welt mit einem vollständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...