GARCHING (dpa-AFX) - Schwache Geschäfte mit Mikrooptik durchkreuzen beim Chipausrüster Süss Microtec die Geschäftspläne für das laufende Jahr. Der Konzernumsatz dürfte daher statt 320 bis 360 Millionen nur 320 bis 340 Millionen Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Garching bei München mit. Zudem dürften lediglich 9 bis 11 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn (Ebit) übrigbleiben. Bisher hatte der Vorstand hier 10 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Nachrichten kurz vor Börsenschluss schlecht an: Die Aktie des Unternehmens verlor zeitweise mehr als 14 Prozent und ging letztlich mit einem Verlust von mehr als 11 Prozent aus dem Handel.

Im ersten Halbjahr legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 16 Prozent auf gut 144 Millionen Euro zu, wie Süss auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Der operative Gewinn wuchs um fast zwei Drittel auf 8,4 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich von 4,1 auf 5,8 Prozent. Im Geschäft mit Mikrooptik brach der Umsatz allerdings um rund 40 Prozent ein, und die Sparte geriet vor Zinsen und Steuern mit 3,6 Millionen Euro in die Verlustzone. Auch für die zweite Jahreshälfte rechnet der Vorstand in dem Segment mit roten Zahlen.

Wichtige Kunden hätten im vergangenen Jahr weit über ihren Bedarf hinaus eingekauft und bauten nun ihre Lagerbestände ab, begründete Süss Microtec die Entwicklung. Es sei nicht sicher, ob sich die Situation im weiteren Verlauf des Jahres spürbar verbessere./stw/he