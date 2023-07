PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Donnerstag nach der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und starken US-Konjunkturdaten auf den höchsten Stand seit 2007 geklettert. Aus dem Handel ging der Leitindex der Eurozone mit einem Gewinn von 2,33 Prozent auf 4447,44 Punkten.

Im Kampf gegen die nach wie vor hohe Inflation im Euroraum hatte die EZB die Zinsen zum neunten Mal in Folge erhöht. Der EZB-Rat beschloss eine Anhebung um weitere 0,25 Prozentpunkte. Dies wurde am Markt so erwartet.

"Mit dieser Zinserhöhung ist der Job der EZB erstmal getan", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Ab jetzt schließt sich das Fenster für weitere Leitzinserhöhungen, denn die Inflation wird im Herbst deutlich sinken." Kater mahnte aber, man sei jetzt in einem geldpolitischen Unschärfebereich, in dem man eine ganze Zeit abwarten müsse, ob die bisherige Dosis an Zinserhöhungen zur langfristigen Austreibung der Inflation ausreiche.

Für den französischen Cac 40 ging es am Donnerstag um 2,05 Prozent auf 7465,24 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 legte um 0,21 Prozent auf 7692,76 Punkte zu.

In den USA war am Vorabend die Leitzinsanhebung der Notenbank Fed ebenfalls wie erwartet ausgefallen. Laut Ökonomen könnte nun der Zinsgipfel erreicht sein./ajx/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545