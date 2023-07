DJ Aktien Schweiz sehr fest - Holcim, Nestle und Roche legen nach Zahlen zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Aufschlag hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Im Fokus standen unter anderem die Notenbanken. Die Fed hatte den Leitzins am Vorabend wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Wichtiger war aber, dass es kein klares Bekenntnis von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zu weiteren Zinsschritten gab. Er wollte diese zwar auch nicht ausschließen und verwies auf die künftigen US-Daten, letztlich blieb der weitere Zinspfad aber schwer kalkulierbar. Damit herrschte zwar weiter Unsicherheit, ob der Zinsgipfel bereits erreicht ist, aber eine relative Gewissheit über eine weitere Erhöhung im September gab es eben auch nicht.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins um weitere 25 Basispunkte nach oben genommen. Dazu kamen überzeugende US-Konjunkturdaten, welche die Sorge vor einer möglichen Rezession in den USA weiter in den Hintergrund drängten. Daneben machte die Berichtssaison erneut die Kurse. Der SMI verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 11.373 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,91 (zuvor: 16,23) Millionen Aktien.

Zufrieden mit den Geschäftszahlen von Nestle (+2,6%) zeigten sich Händler: die Erwartungen seien leicht überboten worden, vor allem beim Umsatz. Schaue man jedoch tiefer in die Bilanz, zeige sich, dass der Umsatz wie auch schon zuvor bei Unilever nur noch von höheren Margen getrieben werde, hieß es. Das Volumen ging hingegen leicht zurück. Die Analysten von Jefferies unterstrichen daher, es habe sich um eine preisgetriebene Überraschung gehandelt.

Für die Roche-Aktie ging es um 0,5 Prozent aufwärts. Der Konzern hat nach einem soliden zweiten Quartal bei Umsatz, EBIT und Gewinn je Aktie in etwa die Markterwartung getroffen. Der Bereich Diagnostic hat sich in der "Nach-Covid-Ära" etwas schwächer entwickelt, was so erwartet wurde. "Nachdem einige Marktteilnehmer auf schwache Daten gesetzt hatten, dürfte der Pharmariese mit dem bestätigten Ausblick deren Vertrauen zurückgewinnen", sagte ein Aktienhändler.

Holcim-Titel erhöhten sich um 3,5 Prozent. Der Zementhersteller hat im zweiten Quartal dank starker Zuwächse in Nordamerika sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis organisch gesteigert. Die operative Marge verbesserte sich auf einen Rekordwert. Am Ausblick für das Gesamtjahr hielt Holcim fest.

July 27, 2023

