P R E S S E I N F O R M A T I O N Corporate News PAUL Tech AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 und für das erste Halbjahr 2023 - starkes Wachstum und positiver Ausblick Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 gesteigert auf EUR 26,1 Mio. (2021: EUR 10,1 Mio.)

Adjusted EBITDA (bereinigt um Sonder-/Einmal-Aufwendungen) für 2022 bei EUR 10,5 Mio. (2021: EUR 6,9 Mio.)

Auftragseingang im ersten Halbjahr 2023 auf EUR 37,1 Mio. gesteigert (H1 2022: EUR 7,5 Mio.) mit über 600 neuen Projekten

Umsatzsteigerung von über 100% im ersten Halbjahr 2023 gegenüber erstem Halbjahr 2022

historisch guter Start ins zweite Halbjahr und volle Auftragspipeline

Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS in 2023 Mannheim, 27.07.2023 - Die PAUL Tech AG (die "Gesellschaft" oder "PAUL") blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 und ein starkes erstes Halbjahr 2023 zurück. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen erzielte der innovative Lösungsanbieter für die digitale Transformation der Gebäudewirtschaft im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von EUR 26,1 Mio. (2021: EUR 10,1 Mio.). Das um Sonder- und Einmal-Aufwendungen bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 beträgt EUR 10,5 Mio. (2021: EUR 6,8 Mio.). In den ersten sechs Monaten 2023 verzeichnete die Gesellschaft einen Auftragseingang in Höhe von EUR 37,1 Mio. (H1 2022: EUR 7,5 Mio.). Dieser setzt sich aus fixen Bestandteilen in Höhe von EUR 25,2 Mio. sowie aus EUR 11,9 Mio. variablen Bestandteilen zusammen. Zu Beginn des zweiten Halbjahrs 2023 hat sich das Wachstum zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt. Treiber ist die Notwendigkeit zur beschleunigten Dekarbonisierung, die sich sowohl in den gesetzlichen Vorgaben zur kurz- und mittelfristigen Energieversorgung niederschlägt als auch durch die EU-Taxonomie befeuert wird. Die ESG-Ratings der Gebäude müssen zwingend verbessert werden, um die Refinanzierbarkeit und deren Rentabilität aufrecht erhalten zu können. Das Thema "Stranded Assets" beschäftigt die Mehrheit der Kunden enorm. "Die Ergebnisse des vergangenen Jahres, des ersten Halbjahres und die volle Auftragspipeline zeigen, dass wir mit unserem Lösungsportfolio eine entscheidende Antwort auf die Herausforderungen im Immobiliensektor haben. Mit Sensoren, Aktoren und künstlicher Intelligenz revolutioniert PAUL minimalinvasiv die Heizungs- und Warmwasseranlagen und optimiert nahezu in Echtzeit den Energieverbrauch. Kurzfristig trägt PAUL somit dazu bei, den Einfluss der Energiekosten auf die steigenden Wohnnebenkosten zu reduzieren und ist langfristig ein wesentlicher Bestandteil für das Erreichen der Klimaziele in der Immobilienwirtschaft", äußert sich Sascha Müller, Gründer und CEO der PAUL Tech AG zur Unternehmensentwicklung. Dass PAUL im Mai 2023 der Deutsche Immobilienpreis in der Kategorie "Branchen Pionier" verliehen wurde, war ein weiteres Highlight im ersten Halbjahr und zusätzlicher Beleg für die Einzigartigkeit des Lösungsangebots. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wird im August veröffentlicht. Den vollständigen Halbjahresabschluss für die ersten sechs Monate 2023 wird die Gesellschaft voraussichtlich am 31. Oktober 2023 veröffentlichen. Die Gesellschaft stellt ihre Rechnungslegung auf die International Financial Reporting Standards (IFRS) um und wird in diesem Zusammenhang mit dem Halbjahresabschluss 2023 erstmals konsolidierte Zahlen der PAUL Gruppe veröffentlichen. Durch die Umstellung auf IFRS beabsichtigt die Gesellschaft, die Finanzberichterstattung an weltweit anerkannte Standards anzupassen. Disclaimer: Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der PAUL Tech AG findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Dieses Dokument enthält "zukunftsbezogene Aussagen". Zukunftsbezogene Aussagen sind alle Aussagen, die keine Tatsachen der Gegenwart oder der Vergangenheit beschreiben, sondern sind durch Wörter wie "schätzt", "Potential" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen diversen Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf aktuellen Annahmen und Schätzungen der PAUL Tech AG beruhen, die gegebenenfalls überhaupt nicht oder anders als erwartet eintreten werden. Die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlichen Ergebnisse der PAUL Tech AG sowie die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und das regulatorische Umfeld können erheblich von den Erwartungen abweichen, die direkt oder indirekt in die zukunftsbezogenen Aussagen eingeflossen sind, oder diesen überhaupt nicht entsprechen. Die PAUL Tech AG übernimmt keinerlei Gewähr für das tatsächliche Eintreffen von zukunftsbezogenen Aussagen. Daher werden Investoren davor gewarnt, ihre Investitionsentscheidungen im Hinblick auf die PAUL Tech AG auf die zukunftsbezogenen Aussagen zu stützen, die in diesem Dokument enthalten sind. Pressekontakt

Nicole Messmer-Pohan,

Pressesprecherin

Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim Telefon +49 621 92 100 141

Mobil +49 151 56287178

E-Mail: nicole.messmer-pohan@paul.tech Über PAUL Tech AG PAUL ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. Die PAUL Tech AG hat einen Change-Prozess eingeleitet und schafft es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude CO 2 neutral zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut PAUL über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit mehr als 100.000 Wohneinheiten. www.paul.tech



