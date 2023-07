Anzeige / Werbung

Meta Aktienanalyse: Facebook-Mutter weiter im Höhenflug nach starken Zahlen?! Metaverse & KI im Fokus.

Meta Platforms ist ein multinationales Technologieunternehmen, das ursprünglich als Facebook bekannt war. Im Oktober 2021 entschied sich das Unternehmen, seinen Namen in Meta Platforms zu ändern, um seine Vision für die Zukunft zu verdeutlichen und sich auf den Aufbau einer Metaverse-Plattform zu konzentrieren. Davor war es unter dem Namen des größten sozialen Netzwerks, Facebook, bekannt geworden.

Die Geschichte von Meta Platforms begann im Jahr 2004, als Mark Zuckerberg zusammen mit seinen Kommilitonen an der Harvard University Facebook gründete. Was als soziales Netzwerk für Hochschulstudenten begann, wuchs rasch zu einem globalen Giganten im Bereich der sozialen Medien heran. Facebook ermöglichte es Menschen auf der ganzen Welt, miteinander zu kommunizieren, Inhalte zu teilen und Verbindungen aufzubauen. Das Netzwerk "Facebook" entstand und wurde international schnell angenommen.

Im Laufe der Jahre erwarb das Unternehmen mehrere andere erfolgreiche Plattformen wie Instagram und WhatsApp, wodurch sein Einfluss im Bereich der sozialen Medien weiter gestärkt wurde. Jedoch war Facebook auch mit Kritik und Kontroversen konfrontiert, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Umgang mit Benutzerdaten und der Verbreitung von Fehlinformationen auf der Plattform.

Mit der Entscheidung, sich in Meta Platforms umzubenennen, eröffnete das Unternehmen ein neues Kapitel und verkündete seine Vision einer Metaverse-Plattform. Das Metaverse ist ein virtuelles Ökosystem, in dem Menschen über digitale Welten hinweg interagieren und kommunizieren können. Meta Platforms strebt danach, eine umfassende Metaverse-Plattform zu entwickeln, die die Grenzen zwischen der physischen und digitalen Welt verschmelzen lässt und den Benutzern ein immersives und soziales Erlebnis bietet. Bisher generiert der Bereich noch keinen Gewinn. Wir blicken im Video auf das genaue Zahlenwerk und die Aussichten.

Die Metaverse-Vision von Meta Platforms umfasst verschiedene Technologien wie erweiterte und virtuelle Realität, künstliche Intelligenz und Blockchain. Die Idee ist, dass die Benutzer durch Avatare in eine digitale Umgebung eintauchen können, in der sie nicht nur miteinander interagieren, sondern auch Geschäfte tätigen, Spiele spielen, lernen und an virtuellen Veranstaltungen teilnehmen können. Bisher ist noch vieles im Aufbau und über 30 Milliarden US-Dollar wurden investiert.

Neben der Entwicklung des Metaverse investiert Meta Platforms weiterhin in die Verbesserung der sozialen Medienplattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp. Sie arbeiten daran, die Sicherheit und den Datenschutz zu stärken, um eine positive und sichere Online-Umgebung zu schaffen.

Allerdings ist die Idee des Metaverse noch in der Entwicklungsphase, und es gibt Herausforderungen, die überwunden werden müssen, darunter Datenschutzbedenken, Regulierungsfragen und technische Hürden. Meta Platforms hat jedoch das Potenzial, das digitale Erlebnis grundlegend zu verändern und die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, zu revolutionieren. Wird die Vision von Mark Zuckerberg Wirklichkeit?

Insgesamt ist Meta Platforms ein Unternehmen, das die Technologiewelt maßgeblich geprägt hat und weiterhin an der Spitze innovativer Entwicklungen steht. Mit der Metaverse-Vision streben sie danach, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen online miteinander in Verbindung treten und interagieren, und damit die Zukunft der Technologie und sozialen Medien zu gestalten. Die nutzen rund 3 Milliarden Menschen täglich. Entsprechend hoch fiel der Umsatz mit Werbeeinblendungen aus, die wir mit den aktuellen Quartalszahlen und dem Chartbild interpretieren. Dazu hilft uns das Freestoxx-Tool im Web-Trader-Format.

Das Video zur Meta Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Meta das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

