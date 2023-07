EQS-Ad-hoc: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

PATRIZIA SE: PATRIZIA SE: PATRIZIA passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 an - weiterhin moderate Investitionsaktivitäten im 2. Halbjahr 2023 erwartet



27.07.2023 / 19:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PATRIZIA passt die Prognose des EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 auf 50,0 - 70,0 Mio. EUR (von zuvor 50,0 - 90,0 Mio. EUR) an. Die Erwartung für die Assets under Management (AUM) wird auf 57,0 - 62,0 Mrd. EUR (von zuvor 60,0 - 65,0 Mrd. EUR) angepasst. Die Prognose für die EBITDA-Marge ändert sich entsprechend auf eine Spanne von 16,7% - 21,2% (von 15,6% - 24,3%). Die vorläufigen Geschäftszahlen von PATRIZIA für das 1. Halbjahr 2023 entsprechen mit einem EBITDA von 28,4 Mio. EUR nach den ersten sechs Monaten sowie AUM in Höhe von 57,9 Mrd. EUR zum 30. Juni 2023 den Erwartungen des Managements. Im ersten Quartal 2023 betrug das EBITDA 27,2 Mio. EUR und die AUM 58,1 Mrd. EUR. Das Management hatte eine zurückhaltende Investitionsaktivität im ersten und zweiten Quartal des Jahres erwartet. Für die zweite Hälfte des Jahres 2023 wurde jedoch bisher ein deutlicher Anstieg der Kunden- und Investitionstätigkeit angenommen. Die Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere bei Immobilieninvestitionen, dürfte sich anders als zu Jahresbeginn 2023 erwartet, auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 fortsetzen, was sich negativ auf die Höhe der Transaktionsgebühren und somit auf das EBITDA im 2. Halbjahr 2023 auswirken wird. Das Management erwartet nunmehr nur moderate Investitionstätigkeiten im 2. Halbjahr 2023, was auch das organische Wachstum der AUM begrenzt. Gleichzeitig zeigen sich die diversifizierten AUM der PATRIZIA im Vergleich zum Markt nach wie vor robust in der Bewertung. PATRIZIA wird die vollständigen Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2023 am 11. August 2023 veröffentlichen. Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag



Ende der Insiderinformation



27.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com