Führende Anbieter von Indizes und digitalen Assets können anpassbare Indizes für Institutionen und Berater erstellen, um Rewards zu erfassen

MarketVector Indexes ("MarketVector"), ein weltweit tätiger Indexanbieter und ein im Bereich der Indexierung von digitalen Vermögenswerten seit vielen Jahren marktführendes Unternehmen, gibt eine Kooperation mit Figment bekannt, einem führenden Anbieter von Staking-Infrastruktur, im Rahmen derer die branchenweit ersten Staking Rewards Indizes auf den Markt gebracht werden sollen.

Figment und MarketVector haben sich zusammengeschlossen, um eine umfassendere Messung des Ethereum-Werts mithilfe maßgeschneiderter Produkte für Institutionen anzubieten. Diese Kooperation vereint das Know-how von MarketVector auf dem Gebiet der Indexverwaltung mit der erstklassigen Berichterstattung von Figment über Ethereum-Reward-Sätzen. Als Pionier im Bereich Staking-as-a-Service bietet Figment einigen der größten Institutionen im Bereich digitaler Vermögenswerte Staking- und Datenlösungen an.

"Wir sind stolz darauf, dass wir bei der Indexierung von digitalen Vermögenswerten eine Vorreiterrolle spielen. Diese Kooperation mit Figment steht im Einklang mit unserem Engagement, Institutionen und Investoren Zugang zu führenden Vermögenswerten zu verschaffen", so Martin Leinweber, Digital Assets Product Strategist von MarketVector. "Erstmalig haben Vermögensverwalter und Berater jetzt die Möglichkeit, einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Zugang zu Staking Rewards zu erhalten."

Zu den ersten Produkten, die MarketVector und Figment gemeinsam entwickelt haben, zählen die MarketVector Figment Ethereum Staking Reward Reference Rate und der MarketVector Figment Ethereum Total Return Index.Zunächst konzentriert sich die Kooperation auf Lösungen für Institutionen und Ethereum-Investoren. Sie ebnet jedoch auch den Weg für eine künftige Ausweitung und Erweiterung dieser Kapazitäten auf andere digitale Vermögenswerte.

Neben dem Benchmark und dem Referenzsatz sind MarketVector und Figment in der Lage, Indexbestandteile nach Maß bereitzustellen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Lizenzgebern in verschiedenen Märkten zu erfüllen.

"Wir freuen uns sehr, unsere strategische Kooperation mit MarketVector bekannt zu geben, die eine der bedeutendsten Herausforderungen angeht, denen sich Institutionen im Bereich digitaler Vermögenswerte stellen müssen den Zugang zu verlässlichen, robusten Daten", so Josh Deems, Leiter des Bereichs Institutional Business Development von Figment. "Durch die Kombination der führenden On-Chain-Datenkompetenzen von Figment mit dem Know-how von MarketVector im Bereich Benchmarking sind wir dafür gerüstet, neue Chancen für Institutionen zu erschließen, die ihren Kunden den Zugang zu digitalen Vermögenswerten ermöglichen möchten. Wir planen eine Paradigmenverschiebung, bei der Vermögensverwalter Produkte mit Staking Rewards anbieten können, die anhand unserer Indizes bewertet werden."

Um weitere Informationen über die Kooperation zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.

Wichtige Index-Merkmale

MarketVector Figment Ethereum Staking Rewards Reference Rate (Ticker: MVETHSRR)

Anzahl der Komponenten: 1

Basisdatum: 30. September 2021

Basiswert: 5,73

Wichtige Index-Merkmale

MarketVector Figment Ethereum Total Return Index (Ticker: MVETHTR)

Anzahl der Komponenten: 1

Basisdatum: 30. September 2021

Basiswert: 100

Über MarketVector Indexes www.marketvector.com

MarketVector Indexes ("MarketVector") ist ein regulierter Benchmark-Administrator in Europa mit Sitz in Deutschland, der bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert ist. MarketVector unterhält Indizes unter den Namen MarketVector, MVIS und BlueStar. MarketVector widmet sich dem Ziel, Indexinnovationen weltweit voranzutreiben. Bekanntheit hat das Unternehmen vor allem durch seine breite Palette an thematischen Indizes, seine langjährige Erfahrung mit Hard-Asset-Linked-Aktienindizes sowie seine bahnbrechende Digital-Asset-Indexfamilie erlangt. MarketVector arbeitet mit mehr als 25 Emittenten börsennotierter Produkte (Exchange-Traded Products, ETPs) und Indexfondsmanagern in globalen Märkten zusammen, die ein Gesamtvermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar verwalten.

Über Figment www.figment.io

Figment ist der führende Anbieter von Staking-Infrastrukturen mit gestakten Vermögenswerten mit einem Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar. Figment bietet eine umfassende Staking-Lösung für Vermögensverwalter, Börsen, Wallets, Stiftungen, Depotbanken und große Token-Inhaber, um Rewards für ihre digitalen Vermögenswerte zu erhalten. Der institutionelle Staking-Service von Figment bietet ein benutzerfreundliches Staking-Dashboard, Portfolio-Reward-Tracking, API-Integrationen, geprüfte Infrastruktur und Slashing-Schutz. Darüber hinaus stellt Figment seinen Kunden standardisierte und genaue Daten für Anwendungsszenarien wie beispielsweise die Indexkonstruktion bereit. Figment verfolgt das Ziel, die Akzeptanz, das Wachstum und den langfristigen Erfolg des Bereichs der digitalen Vermögenswerte zu fördern. Weitere Informationen über Figment erhalten Sie auf unserer Website unter figment.io.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230727338911/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Eunjeong Kang, MarketVector

Tel. +49 (0) 69 4056 695 38

media-enquiries@marketvector.com

Sam Marinelli, Gregory FCA im Auftrag von MarketVector

Tel. 610-246-9928

sam@gregoryfca.com