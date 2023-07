The Committee to Restore Nymox Shareholder Value, LLC (Kommission zur Wiederherstellung des Unternehmenswertes von Nymox, CRNSV), mit dem Ziel, den Unternehmenswert der NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-Q") wiederherzustellen, fordert heute das Unternehmen auf, einen nur selten ausgestellten Brief zur Einreichungsablehnung (RTF) der US Food and Drug Administration (FDA) zu veröffentlichen, in dem Bestreben, für volle Transparenz zu sorgen und im Interesse aller Aktionäre zu handeln. Die Investoren werden dann in der Lage sein einzuschätzen, wie nahe das führende Produkt des Unternehmens für die Behandlung der benignen Prostatahyperplasie, sowie auch einer angeblichen Krebsbehandlung, wie in den jüngsten Pressemitteilungen, die alte Nachrichten enthielten, ausgeführt, einer Genehmigung im entscheidenden US-Markt ist.

Das CRNSV ist der Auffassung, dass dieser das Scheitern des Nymox-Managements hervorheben wird, diese Daten auf angemessene Art und Weise der FDA vorzulegen, die es in einem selten ausgestellten RTF-Brief formal ablehnte, den Zulassungsantrag für neue Arzneimittel (NDA) zu prüfen. Er wird auch die kürzlichen Aussagen über den Keyman-Status widerlegen, wenn die Ergebnisse gelesen werden.

Chris Riley, eines der Gründungsmitglieder des CRNSV, sagt dazu: "Diese verschleierten Behinderungen und fraglichen Taktiken, einschließlich einschüchternder Verfahrensandrohungen gegenüber CRNSV-Mitgliedern, die an Sitzungen mit wichtigen Aktionären und potentiellen Partnern teilnehmen, die ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt und geduldig auf mehrere krasse Fehler des aktuellen Managements hingewiesen haben, sind typisch für ein NYMOX-Management-Team eines Einzelnen. In der Geschäftsleitung herrscht aktuell Verwirrung, sie ist nicht in der Lage korrekt zu funktionieren und ihr gehen erneut die Mittel aus."

Das CRNSV wurde von ehemaligen Führungskräften der NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-Q") ins Leben gerufen, mit dem Ziel, den Unternehmenswert von NYMOX (dem Unternehmen) wiederherzustellen. Im Rahmen seines Engagements für die Beendigung des steilen Abstiegs und der hohen Volatilität des Aktienkurses infolge der katastrophalen Notierungseinstellungsentscheidung der NASDAQ hat das CRNSV allen Aktionären ein Entkräftigungsschreiben zugeleitet und hebt weiterhin den Mangel an Unternehmensführung hervor, sowie die Unfähigkeit das vorhandene Potenzial für werthaltige und vielversprechende Ergebnisse durch Beziehungen mit einem hoch angesehenen weltweit tätigen Unternehmen im Gesundheitswesen und für Spezialpharmazeutikalösungen, mit der Expertise zur Unterstützung der Kommerzialisierung des Produkts des Unternehmens für die Behandlung der benignen Prostatahyperplasie, zu nutzen, sowie auch auf den Mangel an Lösungen bzw. Plänen von Nymox für die finanzielle Sanierung des Unternehmenswertes. Der Hauptsitz des CRNSV ist in Carson City, Nevada, Niederlassungen befinden sich in London. Die Dokumente des CRNSV sind verfügbar unter https://www.crnsv.com/

