Bei der dritten Ausgabe der Animalis Edition im Rahmen der World Branding Awards 2023 2024 wurden Marken aus dem Bereich Haustiere und Tiere aus der ganzen Welt als nationale, regionale und globale Gewinner gefeiert.

Die Preisverleihung fand in der prestigeträchtigen Hofburg in Wien statt und wurde von Howard Nightingall moderiert. Die Gewinner wurden in verschiedenen Kategorien wie Tiernahrung, Einzelhandel, Wellness, Wasserprodukte und mehr ausgezeichnet.

"Die Animalis Edition der Awards ist eine Anerkennung für den unermüdlichen Einsatz der Teams, die ihre Markenpräsenz in einem sich ständig verändernden Markt aufbauen und erhalten. Als Gewinner haben diese Marken eine starke Markenerinnerung, einen hohen Bekanntheitsgrad und Vertrauen bei ihren Verbrauchern aufgebaut", sagte Richard Rowles, Vorsitzender des World Branding Forum.

Über 100.000 Verbraucher nahmen an einer weltweiten Online-Umfrage teil und nominierten mehr als 1.500 Marken. Von diesen wurden nur 100 der besten Marken aus 30 Ländern zu Gewinnern ernannt.

Buddy Brands, Coo Riku, Dymax, FRONTLINE, Hikari, Kaniva und Taiyo waren unter den Marken, die als Gewinner bekannt gegeben wurden. Der Gewinn der World Branding Awards ist keine Selbstverständlichkeit und festigt ihre Position als Spitzenreiter in ihrer Branche.

Zu den Gewinnern aus Österreich gehören Falkensteiner Hotels Residences, Austrian Airlines, Tiergarten Schönbrunn und VIER PFOTEN International. Zu den weiteren Gewinnern auf nationaler Ebene gehören Coo Riku (Japan), DeliBest (Schweiz), Global Pet Foods (Kanada), Halti (Vereinigtes Königreich), Heads Up For Tails (Indien), Kelly Co's (Thailand), NurturePro (Singapur), TopBreed (Philippinen) und VanCat (Türkei).

Während sich die Animalis Edition der World Branding Awards 2023 2024 dem Ende zuneigt, wird die mit Spannung erwartete Global Edition der World Branding Awards im November im Kensington Palace in London auf die Bühne zurückkehren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte awards.brandingforum.org.

ÜBER DIE WORLD BRANDING AWARDS

Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding Forums, einer eingetragenen Non-Profit-Organisation. Die Auszeichnungen würdigen die Leistungen einiger der besten Marken der Welt.

SOZIALE MEDIEN

Facebook: https://www.facebook.com/worldbrandingforum/

Twitter: https://twitter.com/WorldBranding

Instagram: https://www.instagram.com/worldbranding/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/world-branding-forum

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230727189884/de/

Contacts:

E-Mail: editorial@brandingforum.org