Das globale Unternehmen befördert sechs Mitglieder seines Investmentteams und unterstreicht damit den vielfältigen Investitionsschwerpunkt von Battery, der von KI und Cloud Computing bis hin zu Industrie- und Biowissenschaftstechnologie reicht

Battery Ventures, das globale, technologieorientierte Investmentunternehmen, feiert in diesem Jahr sein40-jähriges Bestehen. Da das Unternehmen seine globale, mehrstufige Investitionsstrategie weiter verfolgt, hat es mehrere interne Beförderungen bekannt gegeben. Seit seiner Gründung im Jahr 1983 hat Battery Ventures mit sechs Niederlassungen auf drei Kontinenten 14 Fondsgruppen mit einem Kapital von mehr als 13 Milliarden US-Dollar aufgelegt.

Battery beförderte sechs Investoren mit Sitz in Boston, New York und Menlo Park, darunter zwei Direktoren, die bei der Beschaffung und Verwaltung von Investitionen eng mit den General Partnern des Unternehmens zusammenarbeiten. Die neuen Direktoren sind Danel Dayan, der in Menlo Park ansässig ist, und Max-Julian Kaye, der in Boston arbeitet.

Dayan, der seit 2019 für das Unternehmen tätig ist, konzentriert sich auf Early-Stage- und Growth-Equity-Investitionen in Bereichen wie Cloud-Infrastruktur, Daten/KI, Cybersicherheit, Entwickler-Tools und Unternehmensanwendungen der nächsten Generation. Kaye, der seit 2014 bei Battery tätig ist, konzentriert sich auf Wachstumsinvestitionen und Private-Equity-Investitionen in Unternehmenssoftware sowie industrielle Technologie und Life-Science-Tools.

Battery beförderte außerdem Becca Jones aus New York zur Vizepräsidentin und ernannte drei weitere Mitarbeiter zu Associates: Jack Mattei und Isabel von Stauffenberg, beide in New York, und Katie Solarz in Boston.

"Wir freuen uns sehr, die wohlverdiente Beförderung dieser talentierten Teammitglieder in Anerkennung ihrer engagierten Arbeit mit unseren Portfoliounternehmen und innerhalb des Unternehmens bekannt zu geben", sagte Dharmesh Thakker, General Partner von Battery, der eng mit Dayan zusammenarbeitet. "Danel und Max sowie unsere neu beförderten Vizepräsidenten und Mitarbeiter haben immer wieder bewiesen, dass sie in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erschließen und Unternehmern sowie Managementteams, die sich in dem turbulenten Marktumfeld von heute zurechtfinden müssen, kluge Ratschläge zu geben. Wir freuen uns darauf, ihre Entwicklung und ihr Wachstum innerhalb des Unternehmens auch in den kommenden Jahren zu fördern."

"Battery schätzt seit langem einheimische Talente und investiert in sie ein wichtiger Grundsatz unserer vierzigjährigen Geschichte, der unser stetiges Wachstum als Unternehmen unterstützt hat", so Jesse Feldman, General Part "Wir sind stolz darauf, die Beförderung von sechs Teammitgliedern in unseren weltweiten Niederlassungen bekannt zu geben und schätzen ihre Bestrebungen sehr, innovative Technologieunternehmen zu finden und mit ihnen zusammenzuarbeiten."

