Berlin - Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hat nach dem Streit in der CDU um AfD-Äußerungen von Friedrich Merz an seine Partei appelliert, Antworten auf die aktuellen Krisen zu finden und dabei auch die Ampel in die Pflicht genommen. "Die Menschen erwarten zu Recht Antworten auf die Frage, wie sich unser Land gegen Inflation, Rezession und schleichende Deindustrialisierung stemmt", sagte der CDU-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgabe).



"Von der Ampel ist zu diesen Herausforderungen viel zu wenig zu hören. Da stellt sich schon die Frage, wo eigentlich der Wirtschaftsminister in dieser Krise ist", kritisierte Frei. "Auch wir als Union müssen wieder zurück zu den Sachthemen." Frei verwies auf die Vorschläge der CDU/CSU-Fraktion in den vergangenen Monaten.



"Die Union hat in den letzten Monaten Konzepte und Ideen in der Energie-, Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik vorgelegt", so der CDU-Politiker. "Angesichts der Vielzahl an Krisen werden wir uns auch zukünftig nicht auf das Kritisieren beschränken, sondern Wege aufzeigen, wie es besser geht", sagte Frei mit Blick auf die Oppositionsarbeit.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken