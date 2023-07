Mouser Electronics, der branchenweit führende NPI-Distributor (New Product Introduction) mit der breitesten Auswahl von Halbleitern und elektronischen Komponenten, stellt seine neueste Ausgabe der Reihe Empowering Innovation Together vor, die das transformative Potenzial digitaler Therapeutika enthüllt. Mouser untersucht die Brücke zwischen Technologie und medizinischen Geräten, um herauszufinden, wie diese Teile und Komponenten zusammenarbeiten können, um eine individuellere und zugänglichere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230726615806/de/

Mouser Electronics Shares the Revolutionary Power of Digital Therapeutics in Latest Empowering Innovation Together Series (Photo: Business Wire)

Die medizinische Industrie entwickelt sich ständig weiter und die Technologie ist zu einem entscheidenden Aspekt bei der Veränderung traditioneller Methoden geworden. Digitale Therapeutika haben sich als ein effizienter Ansatz erwiesen, der das Potenzial bietet, mehr Patienten zu erreichen, ihren Zustand in Echtzeit zu überwachen und die finanziellen Hürden beim Zugang zu medizinischer Versorgung zu verringern. Um diesen Wandel zu unterstützen, haben Mouser und seine branchenführenden Zulieferpartner zusammengearbeitet und ihr kollektives Fachwissen geteilt, um eine umfassendere Methodik zur persönlichen Gesundheit zu fördern.

Die neueste Folge der Serie enthält eine brandneue Podcast-Episode von The Tech Between Us sowie eine zweite Episode von In Between The Tech mit geschätzten Gästen der Digital Medicine Society und Freespira. In jeder Episode werden sowohl die Bedeutung digitaler Therapeutika als auch die innovativen Lösungen, die sie bieten können, detailliert erläutert. Durch diese informativen Episoden erhalten die Zuhörer ein umfassendes Verständnis des technischen Designs unter Hard- und Softwareaspekten sowie der aktuellen Herausforderungen der Branche in diesem Bereich.

Die Artikel, Fallstudien und Infografiken von Mouser bieten eine umfassende Erkundung der aktuellen Marktlandschaft und präsentieren gleichzeitig einen optimistischen Ausblick auf Zukunftsperspektiven, wie z. B. Fortschritte in der Wearable-Technologie, FDA-Zulassungsverfahren und die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten, die dadurch ermöglicht werden können. Das inhaltliche Spektrum trägt dazu bei, eine solide Grundlage zu schaffen und bei Designern das Bewusstsein zu wecken, wie moderne Lösungen in digitale Therapiegeräte integriert werden können.

Diese EIT-Ausgabe wird von den geschätzten Mouser-Partnern Osram, Microchip Technology, Bourns, Murata, NXP Semiconductors, Molex und Renesas gesponsert.

Das 2015 ins Leben gerufene Programm Empowering Innovation Together von Mouser ist eines der branchenweit am höchsten anerkannten Programme für elektronische Komponenten. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, Twitter und YouTube.

Weitere Neuigkeiten von Mouser finden Sie unter https://www.mouser.com/newsroom/.

Als globaler autorisierter Distributor bietet Mouser die weltgrößte Auswahl der neuesten Halbleiter- und elektronischen Komponenten, vorrätig und versandbereit. Die Kunden von Mouser können zu 100 zertifizierte Originalprodukte erwarten, die von jedem seiner Herstellerpartner vollständig rückverfolgbar sind. Um Kunden dabei zu helfen, die Entwicklung ihrer Entwürfe zu beschleunigen, bietet die Website von Mouser eine umfangreiche Bibliothek fachlicher Ressourcen, darunter ein Technical Resource Center sowie Produktdatenblätter, lieferantenspezifische Referenzdesigns, Anwendungshinweise, technische Designinformationen, Engineering-Tools und weitere hilfreiche Informationen.

Ingenieure können mithilfe des kostenlosen E-Newsletters von Mouser über die aktuellen spannenden Produkt-, Technologie- und Anwendungsneuigkeiten auf dem Laufenden bleiben. Die E-Mail-News- und Referenzabonnements von Mouser können an die individuellen und sich wandelnden Projektanforderungen von Kunden und Abonnenten angepasst werden. Kein anderer Distributor bietet Ingenieuren so viel Individualisierung und Kontrolle über die Informationen, die sie erhalten. Erfahren Sie mehr über neue Technologien, Produkttrends etc. indem Sie sich noch heute bei https://sub.info.mouser.com/subscriber/ anmelden.

