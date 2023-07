Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) ("Unternehmen"), eine vom Pegasus Digital Mobility Sponsor (" Sponsor") gegründete zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die für die Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen oder Vermögenswerten ("Unternehmenszusammenschluss") gegründet wurde, teilte heute mit, dass die Inhaber von 2.195.855 Stammaktien der Klasse A des Unternehmens ihr Recht ausgeübt haben, ihre Aktien für einen Pro-rata-Anteil an den Einlagen auf dem Treuhandkonto des Unternehmens im Zusammenhang mit der Ankündigung der weiteren Verlängerung des Zeitraums zur Umsetzung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses mit der Gebr. SCHMID GmbH ("SCHMID-Gruppe") bis 31. Dezember 2023 einzulösen. Nach Abschluss der Aktienrücknahme verbleiben etwa 53,7 Mio. US-Dollar auf dem Treuhandkonto des Unternehmens, und die Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klasse A beträgt nun 5.003.218.

Mit Beginn zum 1. August 2023 und am ersten Tag jedes Folgemonats bis zu (i) dem Tag, an dem das Unternehmen einen Unternehmenszusammenschluss vollzieht, oder (ii) dem 31. Dezember 2023, je nach dem, welches Ereignis früher eintritt, zahlt der Sponsor monatlich 150.096,54 US-Dollar auf das Treuhandkonto des Unternehmens ein, was 0,03 US-Dollar (drei US-Cent) für jede zu diesem Zeitpunkt ausgegebene Stammaktie der Klasse A. Der Beitrag wird monatlich eingezahlt, nachdem das Unternehmen dem Sponsor zu diesem Zweck einen nicht wandelbaren, unbesicherten Schuldschein ausgestellt hat. Sollte das Board des Unternehmens feststellen, dass es nicht dazu in der Lage ist, den ursprünglichen Unternehmenszusammenschluss bis zum 31. Dezember 2023 zu vollziehen, und dass das Unternehmen stattdessen liquidiert werden soll, erlischt unverzüglich die Verpflichtung des Sponsors, diese Beiträge zu leisten. Sollte das Board feststellen, dass mehr Zeit für die Durchführung des ursprünglichen Unternehmenszusammenschlusses benötigt wird, ist eine Abstimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung erforderlich, um die zweite geänderte und neu gefasste Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens zu ändern.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Dazu gehören:

das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung des geplanten Zusammenschlusses mit der SCHMID-Gruppe führen könnten

der Ausgang etwaiger Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung des Unternehmenszusammenschlusses und der diesbezüglichen endgültigen Vereinbarungen gegen das Unternehmen, die SCHMID-Gruppe, das fusionierte Unternehmen oder andere eingeleitet werden könnten

das Unvermögen, den Unternehmenszusammenschluss mit der SCHMID-Gruppe abzuschließen, weil die Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens nicht eingeholt oder andere Bedingungen für den Abschluss nicht erfüllt werden können

Änderungen an der geplanten Struktur des Unternehmenszusammenschlusses mit der SCHMID-Gruppe, die aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder als Bedingung für die Erteilung der aufsichtsrechtlichen Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses erforderlich oder angemessen sind

die Fähigkeit, die Voraussetzungen für die Börsennotierung nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses mit der SCHMID-Gruppe zu erfüllen

das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und Geschäftsaktivitäten des Unternehmens oder der SCHMID-Gruppe infolge der Ankündigung und des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses stört

die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses mit der SCHMID-Gruppe zu erkennen, die unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum rentabel zu gestalten, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten und das Management und die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu halten, beeinflusst werden kann

Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss mit der SCHMID-Gruppe

Änderungen anwendbarer Gesetze oder Vorschriften sowie Verzögerungen oder widrige Bedingungen bei der Erlangung der für den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses mit der SCHMID-Gruppe notwendigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen oder das Unvermögen, diese zu erhalten

die Möglichkeit, dass das Unternehmen, die SCHMID Gruppe oder das fusionierte Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst werden

die Schätzungen der Kosten und der Rentabilität sowie die zugrundeliegenden Annahmen in Bezug auf Aktienrückgaben durch Aktionäre, Kaufpreis- und sonstige Anpassungen

andere Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risk Factors" im von der SEC genehmigten Prospekt des Unternehmens auf Form S-1 aufgeführt sind.

Diese Aufzählung der Faktoren ist nicht vollständig. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Lesern wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die SCHMID-Gruppe und das Unternehmen übernehmen keinerlei Verpflichtung und haben nicht die Absicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. Exemplare der Registrierungserklärung des Unternehmens sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

Zusätzliche Informationsquellen

ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN DES UNTERNEHMENS WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, ALLE DOKUMENTE (EINSCHLIESSLICH ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN), DIE DAS UNTERNEHMEN BEI DER SEC EINREICHT, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger und Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare aller bei der SEC eingereichten Dokumente (einschließlich aller Änderungen oder Ergänzungen) über die SEC-Website www.sec.gov erhalten oder eine entsprechende Anfrage richten an: investor-relations@pegasusdm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

