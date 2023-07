Die Upgrades umfassen SecurityRadar und SmartInsights - die für ITSPs entwickelt wurden, um Sicherheitsdienste für jeden seiner Microsoft 365 Kunden leicht erstellen, veräußern und bereitstellen zu können. SkyKick erlangt darüber hinaus die ISO 27001 Zertifizierung

SkyKick (https://www.skykick.com), ein global führender Anbieter von Cloud-Automatisierungs- und Management-Lösungen für Informationstechnologie-Dienstleister (ITSPs, Information Technology Service Provider), gab heute umfassende Verbesserungen seiner Cloud Management Platform bekannt. Neue Produkte und Aktualisierungen bieten nun verbesserte Datenschutzeigenschaften und personalisiere Sicherheitserkenntnisse, die ITSPs in die Lage versetzen, die steigende Nachfrage nach zuverlässigen Sicherheitslösungen und Konversationen auf dem Markt für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU-Markt) befriedigen zu können. Dies markiert die größte Plattform-Aktualisierung in der 10-jährigen Unternehmensgeschichte.

In einer von Daten und künstlicher Intelligenz (KI) dominierten Ära handelt es sich beim Thema Sicherheit um eine der größten Sorgen von 88% der KMU-Kunden. Trotz IT-Gesamtbudgets, die nahezu unverändert bleiben oder sogar zurückgehen, sind 42% der KMU-Inhaber offen für größere Investitionen in Sicherheits- und Datenschutzlösungen. Der KMU-Appetit auf MSP-Sicherheitsdienste (Managed Service Provider) wächst weiterhin auch vor dem Hintergrund einer steigenden Microsoft 365 Annahme (inzwischen mit geschätzten 382 Millionen gewerblichen Nutzern weltweit) und der Verbreitung sensibler Daten, die in der Cloud erstellt werden. Die ITSPs setzen sich für eine Befriedigung der steigenden Nachfrage ein.

"Als Vorreiter des Cloud-Datenschutzes und der Sicherheit in Microsoft 365 überwachen wir eng den Gebrauch und die Trends bei der Annahme unter den Kunden und Partnern", so Todd Schwartz, Co-CEO von SkyKick. "Wir beobachten bei ITSPs, dass sie bessere und intelligenter Tools benötigen, um den Kundenappetit auf erfolgreichen Sicherheits- und Datenschutzgeschäfte zu befriedigen. Unsere neuen Produkte erleichtern es ITSPs, nicht lediglich die Kundennachfrage zu befriedigen, sondern darüber hinaus auch erfolgreiche Sicherheitspraktiken umzusetzen die sowohl den leichteren Verkauf als auch eine bequeme Verwaltung ermöglichen."

SkyKick kündigt ein neu gestaltetes Cloud-Backup-Produkt an, das Intelligent Data Protection für Microsoft 365 bietet. Zu den aufregenden neuen Merkmalen gehört SmartInsights, eine neue Fähigkeit, welche die Kundenenbindung durch Einsichten über das Datenwachstum und die Trends beim Datenschutz verbessert. Heutzutage streben die Kunden proaktiv danach, ihren Datenschutzstatus zu verstehen. Mithilfe von SmartInsights können ITSPs diese Kundenorientierung erschließen und den Datenschutz in ein wertvolles Unterscheidungsmerkmal transformieren.

Über SmartInsights hinaus führt das neue Cloud Backup eine benutzerzentrierte Architektur ein, die den Bedienkomfort für ITSPs optimiert. Zu den Beispielen zählen dabei eine neue Groups Management Funktionalität, die Onboarding- und Offboarding-Prozesse skaliert. Die Erweiterung der umfassenden Microsoft 365 Abdeckung, des Schutzes der Microsoft Planner Daten ist nun ebenfalls enthalten. Insgesamt gestaltet das neue Cloud Backup den Datenschutz für ITSPs neu, indem es die Zeit zur Lösungsfindung reduziert und die Kundenzufriedenheit steigert.

Darüber hat SkyKick seine Security Manager Lösung umgestaltet, die nun über Millionen von KMU-Nutzern under Management seit ihrem Debüt im Herbst 2022 verfügt.

"Um das Kundenversprechen einzuhalten, muss das Vorgehen der Partner über den Datenschutz hinausgehen. Wir haben den Security Manager erstellt, um unsere Partner zu unterstützen, proaktiver in Bezug auf die Sicherheit zu werden und einen stärkeren Praxisbezug weiter ausbauen zu können", so Evan Richman, Co-CEO von SkyKick. "Heute kündigt SkyKick SecurityRadar an, eine entscheidende Neuerung im Rahmen des Security Manager, die speziell angefertigt wurde, um 100.000 Microsoft Cloud-Partner mit datengetriebenen Sicherheitserkenntnissen zu versorgen, die verwendet werden können, um die proaktive und personalisierte Kundenbindung voranzutreiben."

Über SecurityRadar hinaus aktualisiert Security Manager seinen proprietären Microsoft Partner Center Connector (PCI) durch eine neue Sync-Technologe, die zweimal schneller und automatisierter ist und dabei das tagtägliche Kundenmanagement und die Microsoft unterstellte GDAP-Compliance vereinfacht.

Die erste Marktreaktion auf die neuen Aktualisierungen ist äußerst positiv ausgefallen.

"Die Sicherheit genießt höchste Priorität für Kinetix und die New Charter Technologies. Wir sind äußerst erfreut über die neuen Innovationen im Rahmen des Security Manager und bei dem SecurityRadar handelt es sich um einen wahren Gamechanger für uns", so Robert Herbaugh, Security and Strategy Specialist bei einem führenden Managed Service Provider. "Durch die Erleichterung intensiver Kundengespräche über die Sicherheit unterstützt uns dies, zu einem erhöhten Kundennutzen beizutragen und das Umsatzwachstum voranzutreiben."

SkyKick gibt darüber hinaus die nächste bedeutende Version seiner branchenführenden Migration Suites bekannt. Zusätzlich zu einer optimierten Anordnung, einer performanteren Sync-Technologie und einer hochgradig konfigurierbaren neuen Migrationserfahrung hat SkyKick "die einfachste Methode für Microsoft 365" mit noch mehr Komfort, einer größeren Flexibilität und zusätzlichen Kontrollmöglichkeiten für die modernen ITSPs neu gestaltet.

Die ITSPs und ihre Kunden verdienen es, sich darauf verlassen zu können, dass ihre Technologie zertifiziert wurde, hinreichend solide und auf höchstem Niveau zu sein. Basierend auf zahlreichen anderen Zertifikationen wurde die SkyKick-Plattform und das zugehörige System nun gemäß ISO 27001, ISO 27701 und Data Pro zertifiziert.

Evan Richman, Co-CEO von SkyKick, konstatierte: "Unsere grundlegende Vision besteht unverändert darin, eine Plattform der Wahl für ITSPs zu sein, die ein Unternehmen basierend auf Microsoft 365 aufbauen und erweitern. Aufgrund der bedeutenden Verbesserungen, die wir nun in den Bereichen Migrations, Backup, Security Manager, und Certifications ankündigen können, vertrauen wir darauf, dass SkyKick die IT-Partner unterstützen wird, den Herausforderungen des Marktes einen Schritt voraus zu sein und einen höchst differenzierten Mehrwert in diesem Kanal zu schaffen."

Über SkyKick

SkyKick ist ein globaler Anbieter von Cloud-Management-Software für IT-Serviceanbieter. Der Hauptsitz von SkyKick befindet sich in Seattle im US-Bundesstaat Washington und das Unternehmen verfügt über Büros in Amsterdam, Sydney und Tokio. Seine Produkte helfen beim Aufbau von erfolgreichen Cloud-Unternehmen, indem es IT-Anbietern ermöglicht wird, einfach und effizient zu migrieren, Backups durchzuführen und ihre Kunden in der Cloud zu sichern und zu verwalten. Mehr als 30.000 Partner weltweit verwenden Produkte von SkyKick, um ihr Cloud-Geschäft zu beschleunigen. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter als Microsoft-Partner des Jahres, "2023 IAMCP Partner of the Year", Gewinner des Red Herring Top 100 North America und als eines der "100 Best Companies to Work For" im US-Bundesstaat Washington. Weitere Informationen finden Sie unter www.skykick.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230727466284/de/

Contacts:

Paul Forecki

Voxus PR für SkyKick

skykickpr@voxuspr.com

Tel.: 253.208.3615