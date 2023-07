mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 28. Juli 2023 43 Lernende haben diesen Sommer ihre Ausbildung bei mobilezone Schweiz erfolgreich abgeschlossen - zum neuen Ausbildungsjahr starten 66 Jugendliche ihre Lehre bei mobilezone. Im aktuellen Ausbildungsjahr beschäftigt mobilezone 160 Lernende in der Schweiz und 11 in Deutschland. Im aktuellen Jahr haben 38 Lernende Detailhandel, zwei Lernende Kaufleute, ein IT-Spezialist und zwei Logistikerinnen ihre Lehre bei mobilezone in der Schweiz erfolgreich abgeschlossen. Andreas Fecker, CFO der mobilezone Gruppe, sagt: «Wir gratulieren allen erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen herzlich zum Abschluss und freuen uns, dass wir viele dieser jungen, gut ausgebildeten Menschen weiterhin im Unternehmen beschäftigen können.» Zum neuen Ausbildungsjahr starten schweizweit 59 Detailhandelsfachleute EFZ, drei KV-Lernende, zwei Lernende Kundendialog, ein Lernender Logistik und ein Lernender IT. Damit sind in der Schweiz insgesamt 160 Lernende für mobilezone tätig. Die Ausbildung von Lernenden hat bei mobilezone Schweiz eine 22-jährige Tradition: Zu Anfang bildete das Unternehmen Lernende im kaufmännischen Bereich sowie in der Logistik und in der Informatik aus. 2008 kam die Detailhandels-Ausbildung hinzu und seit dem Jahr 2020 können sich interessierte Jugendliche auch zur Fachfrau oder zum Fachmann Kundendialog sowie zum Informatiker mit Schwerpunkt Applikationsentwicklung ausbilden lassen. Mit ihrem fundierten Ausbildungsprogramm hat sich mobilezone auf dem Schweizer Arbeitsmarkt als wichtiger Ausbildungsbetrieb etabliert und sorgt so bereits heute für die Fachkräfte von morgen. Die erfolgreiche Ausbildungstradition in der Schweiz diente als Vorbild für die deutschen mobilezone Gesellschaften, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. In Deutschland bildet mobilezone seit Sommer 2021 Lernende aus. Die ersten beiden Auszubildenden haben ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen und wurden in eine Festanstellung übernommen. Ab August 2023 konnten in den deutschen Gesellschaften sieben neue Lernende eingestellt werden: eine Fachkraft für Lagerlogistik, zwei Kaufleute für Büro-Management, ein Kaufmann für IT-System-Management, ein Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, eine Kauffrau für Aussenhandelsmanagement und eine Mediengestalterin Digital und Print. Damit beschäftigt mobilezone in Deutschland neu elf Auszubildende. Um das Ausbildungsprogramm bei mobilezone in Deutschland bekannt zu machen, war mobilezone auf verschiedenen Ausbildungsmessen präsent. Medienmitteilung (PDF) Zu den Pressebildern (JPG) Kontakt für Medienschaffende

