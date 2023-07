Die Anteilsinhaber der Masco Corporation (ISIN: US5745991068, NYSE: MAS) erhalten am 28. August 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,285 US-Dollar (Record date ist der 11. August 2023). Im Februar 2023 gab der Konzern eine Erhöhung der Dividende um 2 Prozent bekannt. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Masco 1,14 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von ...

