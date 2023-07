DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOZIALAUSGABEN - Die Summe der Sozialleistungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 26 Milliarden Euro gegenüber 2021 gestiegen und hat einen Gesamtumfang von 1,18 Billionen Euro erreicht. Der Anstieg fiel damit jedoch geringer aus als das Wirtschaftswachstum. Deshalb ging die Sozialleistungsquote um 1,5 Prozentpunkte auf 30,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zurück. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Aufstellung des Bundesarbeitsministeriums, die der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vorliegt. Hauptgrund sind die stark gesunkenen Ausgaben für Kurzarbeitergeld, mit dem in der Pandemie zeitweilig fast 6 Millionen Arbeitnehmer unterstützt wurden. (FAZ)

DIGITAL-EURO - Die für Finanzdienstleistungen zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness hat den geplanten digitalen Euro gegen Kritik von Datenschützern verteidigt. "In der digitalisierten Wirtschaft von morgen wird der digitale Euro den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre verstärken", sagte McGuinness im Interview. Beides seien Grundrechte, die auch der digitale Euro einhalten werde. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde die vereinbarten Vorschriften "unter Aufsicht des Europäischen Datenschutzbeauftragten" umsetzen müssen. Nach jahrelanger Vorbereitung hatte die EU-Kommission kürzlich ihren Gesetzesentwurf für den digitalen Euro vorgestellt. (Tagesspiegel)

FORSCHUNG - Ob Gentechnik, Digitalisierung oder die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Gründer, Deutschland muss nach Einschätzung von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in innovativen Schlüsselbranchen mehr Tempo auf die Straße bringen als bisher. So seien bürokratische Hürden abzubauen, private Kapitalgeber zu motivieren und einige Stellschrauben in der Politik neu zu justieren. Angesicht bahnbrechender Ergebnisse der hiesigen Spitzenforschung sei es nicht hinnehmbar, dass etwa in Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz (KI) zentrale Glieder der Wertschöpfungsketten derzeit fast ausschließlich aus den Vereinigten Staaten kämen, so die Ministerin im Interview. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2023 00:31 ET (04:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.