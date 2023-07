DJ MÄRKTE ASIEN/Nikkei nach BoJ-Aussagen schwach - Yen wertet auf

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Im Blick steht der Zinsentscheid der japanischen Notenbank. Diese hat den Leitzins und die Zielrendite der zehnjährigen Staatsanleihen unverändert belassen. Allerdings teilte die Bank of Japan (BoJ) auch mit, dass sie die bisherige Obergrenze der Zehnjahresrendite von 0,5 Prozent flexibler handhaben wolle.

Gerüchte über eine Lockerung des Zinsdeckels der BoJ hatten am Donnerstag zu einem Ausverkauf am US-Anleihemarkt geführt und die Renditen der Treasurys im Gegenzug nach oben getrieben. Auslöser waren Spekulationen, dass die stark in US-Anleihen investierten japanischen Anleger auf höhere Zinsen heimischer Anleihen setzen und entsprechend umschichten würden. Die steigenden Marktzinsen belasteten dann auch die US-Aktienmärkte und beendeten nach 13 Handelstagen die Gewinnserie im Dow-Jones-Index.

Der Yen wertet nach der BoJ-Entscheidung weiter auf. Der Dollar fällt um 0,7 Prozent auf 138,43 Yen. Die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen zieht an auf 0,548 Prozent von 0,500. An der Tokioter Börse fällt der Nikkei-225-Index um 2,3 Prozent.

Unter den Einzelwerten in Tokio fallen Canon um 5 Prozent nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen. Fujitsu verbilligen sich um 5,1 Prozent; das Unternehmen hat einen Gewinneinbruch um 75 Prozent vermeldet.

Derweil legen die chinesischen Börsen zu. Hier stützt die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli. In Schanghai rückt der Composite-Index um 1,4 Prozent vor, der Hang-Seng-Index in Hongkong liegt 0,9 Prozent im Plus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.365,70 -1,2% +4,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.127,71 -2,3% +25,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.592,34 -0,4% +15,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.261,20 +1,4% +5,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.814,76 +0,9% -2,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.361,19 +0,7% +1,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.451,96 +0,0% -3,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0964 -0,1% 1,0978 1,1108 +2,4% EUR/JPY 151,82 -0,8% 153,08 155,36 +8,2% EUR/GBP 0,8587 +0,1% 0,8577 0,8566 -3,0% GBP/USD 1,2769 -0,2% 1,2798 1,2967 +5,6% USD/JPY 138,43 -0,7% 139,45 139,88 +5,6% USD/KRW 1.278,85 -0,3% 1.282,20 1.278,74 +1,3% USD/CNY 7,1544 -0,3% 7,1742 7,1401 +3,7% USD/CNH 7,1558 -0,2% 7,1711 7,1402 +3,3% USD/HKD 7,7993 -0,0% 7,8031 7,8006 -0,1% AUD/USD 0,6657 -0,8% 0,6709 0,6805 -2,3% NZD/USD 0,6156 -0,4% 0,6183 0,6253 -3,1% Bitcoin BTC/USD 29.216,87 +0,1% 29.180,38 29.420,45 +76,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,66 80,09 -0,5% -0,43 +1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.954,58 1.944,87 +0,5% +9,71 +7,2% Silber (Spot) 24,22 24,15 +0,3% +0,07 +1,1% Platin (Spot) 943,68 940,50 +0,3% +3,18 -11,6% Kupfer-Future 0,00 3,87 0% 0 +1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

