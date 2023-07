Gestern ging es für Finanzwerte am deutschen Aktienmarkt abwärts. Größter Verlierer waren die Papiere der Deutschen Bank. Mit negativen Nachwirkungen der Quartalszahlen vom vergangenen Mittwoch hat das allerdings nichts zu tun. Schuld ist die Notenbank, die überraschend einen wichtigen Zinssatz änderte.Finanzinstitute erhalten auf Reserven, die sie bei der Notenbank halten Zinsen. Das ist in vielen Ländern so, nicht nur in der Eurozone. Im Fokus standen zuletzt vor allem kurzfristige, oftmals über ...

