Wien (APA-ots) - Leistungskennzahlen Jänner bis Juni 2023*

Konzern



* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf EUR 3.258 Mio gesunken - hauptsächlich aufgrund schwächerer Ergebnisse in Energy und Chemicals & Materials

* Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten ging auf EUR 1.497 Mio zurück; CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 4,58 * Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive

Net-Working-Capital-Positionen hauptsächlich infolge eines ungünstigeren Marktumfelds und signifikanten Steuerzahlungen auf EUR 1.628 Mio gesunken

* Organischer freier Cashflow von EUR 1.244 Mio

* CCS ROACE vor Sondereffekten bei 15%

* Häufigkeit der berichtspflichtigen Arbeitsunfälle (Total Recordable Injury Rate; TRIR) bei 1,33



Chemicals & Materials



* Polyethylen-Referenzmarge Europa auf EUR 334/t verringert; Polypropylen-Referenzmarge Europa auf EUR 383/t gesunken * Verkaufsmenge von Polyolefinen auf 2,77 Mio t gesunken

Fuels & Feedstock



* Rückgang der OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa basierend auf Brent auf USD 11,31/bbl

* Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa waren mit 7,72 Mio t etwas höher



Energy



* Produktion um 36 kboe/d auf 365 kboe/d gesunken

* Produktionskosten um 23% auf USD 9,6/boe gestiegen

Wichtige Ereignisse



* Am 14. Juli: OMV beschließt Verhandlungen mit ADNOC über potentielle Kooperation ihres Polyolefingeschäfts zu verfolgen * Am 5. Juli: Der Verkauf des Stickstoffgeschäfts von Borealis an AGROFERT ist abgeschlossen

* Am 5. Juli: OMV sichert sich zusätzliche Gas-Transportkapazitäten bis 2028

* Am 30. Juni: Verkauf von OMV Slovenia an MOL Group abgeschlossen * Am 30. Juni: Borealis übernimmt Rialti S.p.A., einen führenden europäischen Hersteller recycelter Polypropylen Compounds * Am 28. June: OMV Plan für Berling Gas- und Kondensatfund von den norwegischen Behörden genehmigt

* Am 21. Juni: OMV gibt finale Investitionsentscheidung von OMV Petrom für Tiefsee-Erdgasprojekt Neptun Deep bekannt

* Am 20. Juni: Alfred Stern als CEO der OMV wiederbestellt * Am 14. Juni: OMV und Eavor bündeln ihre Kräfte in der Geothermie-Technologie

* Am 14. April: Mark Garrett kündigt Rückzug als OMV Aufsichtsratsvorsitzender zur Hauptversammlung 2023 an * Am 3. April: Aker BP und OMV erhalten Lizenz für CO2 - Speicherung

* Am 16. März: OMV wird als CDP Supplier Engagement Leader anerkannt

* Am 8. März: Wien Energie und OMV kooperieren bei der Entwicklung der Tiefengeothermie im Großraum Wien

* Am 27. Februar: OMV beschließt Einleitung eines Verkaufsprozesses zur Veräußerung ihrer E&P Vermögenswerte in der Region Asien-Pazifik * Am 12. Jänner: Borealis erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Renasci und unterstreicht damit sein anhaltendes Engagement für den Umstieg auf eine Kreislaufwirtschaft

* Am 10. Jänner: OMV wird zum siebten Mal in Folge als Vorreiter bei Klimaaktivitäten bestätigt und hält Status im Dow Jones Sustainability Index



