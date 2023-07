PEKING (dpa-AFX) - Mit starken Winden und heftigen Regenfällen hat der Taifun "Doksuri" die chinesische Küste erreicht. Der Taifun traf im Küstengebiet der Stadt Jinjiang in der ostchinesischen Provinz Fujian auf Land, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag unter Berufung auf das Wetteramt der Provinz berichtete. Es werde erwartet, dass "Doksuri" nach Nordwesten abziehe und sich allmählich abschwäche. Der Taifun war am Donnerstag durch die Taiwan-Straße gezogen, eine Meerenge zwischen der Insel Taiwan und Fujian. In Taiwan ertrank laut der Nachrichtenagentur CNA eine Frau, nachdem der Wasserpegel eines Flusses durch den Taifun angestiegen war./jpt/DP/zb