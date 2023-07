PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Frankreich ist im zweiten Quartal deutlich stärker gewachsen als zum Jahresauftakt. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. In den ersten drei Monaten war das Bruttoinlandsprodukt um revidierte 0,1 (zuvor 0,2) Prozent gestiegen./zb/jha/