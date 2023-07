Der DAX konnte am Donnerstag erneut an Fahrt gewinnen, während die Vorzugsaktien von Volkswagen weiter nachgaben. Mit einem Abschluss des Handelstages über 2 Prozent tiefer und dem Unterschreiten der Marke von 120 Euro im Laufe des Tages setzte sich der Trend sinkender Aktienkurse zum dritten Mal in Folge fort. Die Verkaufszahlen für das zweite Quartal, die Volkswagen vor Börsenstart am Donnerstagmorgen ...

