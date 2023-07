DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Energieversorger Eon hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient und seinen Ausblick angehoben. In beiden Segmenten habe sich die zunehmende Beruhigung im Marktumfeld positiv ausgewirkt, teilte der Konzern mit. Zudem seien Einmaleffekte realisiert worden. So hätten sich im Bereich Kundenlösungen vor allem geringere Beschaffungskosten bemerkbar gemacht und im Netzgeschäft hätten temporäre Effekte das Ergebnis gesteigert, die in Folgejahren an die Kunden zurückgegeben werden. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Eon nun ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose noch bei 7,8 bis 8,0 Milliarden Euro gelegen. Im Segment Energienetze wird nun ein bereinigtes EBITDA von 6,3 bis 6,5 (zuvor: 6,0 bis 6,2) Milliarden Euro angepeilt, im Kundengeschäft von 2,3 bis 2,5 (1,8 bis 2,0) Milliarden Euro. Den bereinigten Konzernüberschuss sieht Eon nun bei 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Prognose noch bei 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro gelegen. Je Aktie wird ein bereinigter Konzerngewinn von 1,03 bis 1,11 (zuvor: 0,88 bis 0,96) prognostiziert. Die angepasste Prognose berücksichtigt laut Mitteilung die Möglichkeit einer Verschlechterung der Marktsituation insbesondere im Schlussquartal 2023. Zudem werde berücksichtig, dass die in den letzten Monaten gefallenen Großhandelspreise für Strom und Gas an die Kunden weitergegeben werden und damit das zweite Halbjahr finanziell belasten. Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet Eon im ersten Halbjahr ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 5,7 (Vj: 4,1) Milliarden Euro. Im Segment Energienetze wird ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Milliarden Euro erwartet und im Kundengeschäft von 2,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll bei 2,3 (1,4) Milliarden liegen bzw. je Aktie bei 0,88 (0,54) Euro. Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023 will Eon am 9. August veröffentlichen.

Die Zahlen im Überblick (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. VORAB* . BEKANNTGABE 1H 1H23 ggVj 1H22 Umsatz k.A. -- 52.845 EBITDA bereinigt 5.700 +40% 4.061 EBIT bereinigt k.A. -- 2.677 Konzernüberschuss bereinigt 2.300 +63% 1.413 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,88 +63% 0,54 * Gerundete Angaben des Unternehmens.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

FUCHS PETROLUB (7:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 908 +9% 9 832 EBIT 101 +16% 9 87 Ergebnis nach Steuern 70 +13% 7 62 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,51 +13% 7 0,45

HENSOLDT (7:30 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 413 +4% 3 396 EBITDA bereinigt 51 +15% 2 44 EBITDA-Marge bereinigt 12,3 -- -- 11,1

Weitere Termine:

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 PK)

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1H

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1H

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 2Q

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1H

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

12:45 US/Chevron Corp, ausführliches Ergebnis 2Q

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H

Im Laufe des Tages:

- DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Investoren- und Analystenkonferenz 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Covestro AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Vantage Towers 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Quartal: +0,2% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-3,0% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/-3,4% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+5,3% gg Vj - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,9% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+4,2% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli HVPI PROGNOSE: +1,9% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj - DE 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Quartal: -0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,3% gg Vj 1. Quartal: -0,5% gg Vj 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,8% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,0 zuvor: 95,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,9 zuvor: -7,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,1 Vorabschätzung: -15,1 zuvor: -16,1 - US 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Quartal: +1,2% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 72,6 1. Umfrage: 72,6 zuvor: 64,4

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.410,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.562,00 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.569,75 -0,0% Nikkei-225 32.401,17 -1,5% Schanghai-Composite 3.261,20 +1,4% Hang-Seng-Index 19.797,33 +0,8% +/- Ticks Bund -Future 132,11 -43 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.406,03 +1,7% DAX-Future 16.438,00 +1,3% XDAX 16.353,69 +1,3% MDAX 28.780,00 +1,8% TecDAX 3.317,10 +2,6% EuroStoxx50 4.447,44 +2,3% Stoxx50 4.038,54 +1,6% Dow-Jones 35.282,72 -0,7% S&P-500-Index 4.537,41 -0,6% Nasdaq-Comp. 14.050,11 -0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,53 -68

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nachdem am Vortag die US-Notenbank und die EZB noch für gute Stimmung an Europas Börsen gesorgt hatten, droht am Freitag ein Stimmungsknick durch die japanische Notenbank (BoJ). Diese hat zwar den Leitzins und die Zielrendite der zehnjährigen Staatsanleihen unverändert belassen. Allerdings teilte die BoJ auch mit, dass sie die bisherige Obergrenze der Zehnjahresrendite von 0,5 Prozent flexibler handhaben wolle. Das hatte Aufwertungsdruck beim Yen, Abgaben im Nikkei sowie steigende Renditen an den Anleihemärkten zur Folge. Spekulationen über eine Lockerung des Zinsdeckels der BoJ hatten am Donnerstag bereits zu einem Ausverkauf am US-Anleihemarkt geführt und die Renditen der Treasurys im Gegenzug nach oben getrieben. Die steigenden Marktzinsen belasteten auch die US-Aktienmärkte und beendeten nach 13 Handelstagen die Gewinnserie im Dow-Jones-Index. Neben den Impulsen seitens der Geldpolitik gilt es am Freitag einmal mehr eine Flut von Unternehmenszahlen zu verarbeiten. Zu den Highlights zählen Eon, Kering und L'Oreal.

Rückblick: Sehr fest - Der Euro-Stoxx-50 markierte ein Jahreshoch. Nach der Fed erhöhte nun auch die EZB wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Auch die EZB hielt ihren Zinsausblick datenabhängig und damit in der Schwebe. Weitere Zinserhöhungen waren damit nicht in Stein gemeißelt. Eine Tempoerhöhung bei der quantitativen Straffung gab es zudem nicht. Stützend wirkten auch sehr starke US-Daten. Der Bankensektor hinkte mit plus 0,4 Prozent hinterher. Die Entscheidung der EZB, künftig keine Zinsen mehr auf Mindestreserven zu zahlen, bremste. Für den Technologiesektor ging es um 4,3 Prozent nach oben. Positiv wirkte eine optimistische Einschätzung von Samsung zum Halbleitermarkt. Sopra Steria (+11,9%) legten zweistellig zu, nachdem das Unternehmen den Ausblick nach oben genommen hatte. Auch STMicroelectronics legten nach Zahlenausweis zu - um 9 Prozent. UMG machten einen Satz um 10,3 Prozent. Das Medienunternehmen hatte deutlich besser als gedacht ausgefallene Halbjahreszahlen vorgelegt. Nach Zahlenvorlage zogen Renault (+2%) an. Zufrieden mit den Geschäftszahlen von Nestle (+2,6%) äußerten sich Händler.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX schloss nur knapp unter Allzeithoch. Im Bankensektor sanken Deutsche Bank um 3,3 und Commerzbank um 1,1 Prozent. Mercedes-Benz (+4%) erhöhte dank eines guten zweiten Quartals die Jahresprognose leicht. Mit Verlusten von 2,1 Prozent reagierten dagegen VW auf die Geschäftszahlen. Die Absatzprognose wurde leicht gesenkt. Die bisherige Strategie sei gescheitert und wiederholte Verzögerungen hätten zu erheblichen Rückschlägen bei der Wettbewerbspositionierung geführt - besonders gut sichtbar in China, hieß es bei Bernstein. Heidelberg Materials (+5,1%) hatte einen deutlich höheren operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Infineon schlossen 5,6 Prozent fester. Die Aktie wurde gestützt von positiven Sektorvorgaben dank Samsung. Nach einem erhöhten Ausblick haussierten Aixtron mit Aufschlägen von 12,4 Prozent. Gute Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick von JCDecaux stützten den Sektor. Ströer gewannen 1,8 Prozent und Prosiebensat1 8,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Aktien von Eon ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag gegen den allgemeinen negativen Trend leicht nach oben. Der Energieversorger hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient und seinen Ausblick angehoben. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,1 Prozent höher getaxt. Evotec gaben nach einer gesenkten Prognose für 2023 um 11 Prozent nach. Der Kurs von Patrizia reduzierte sich um 3,5 Prozent. Der Immobilien-Investor hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 gesenkt.

USA - AKTIEN

Leichter - Die anhaltende Unsicherheit nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vortag hat die Wall Street am Donnerstag ins Minus gedrückt. Auch die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell schafften keine Klarheit über den weiteren Zinspfad. Im Gegenteil: Starke US-Konjunkturdaten schürten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen. McDonald's (+1,2%) hat im zweiten Quartal den Gewinn nahezu verdoppelt und die Markterwartungen übertroffen. Honeywell (-5,7%) hat im zweiten Quartal die Markterwartungen beim Gewinn übertroffen und der Ausblick wurde leicht angehoben. Der Gasekonzern Linde (-0,9%) hat seinen Gewinn im zweiten Quartal mehr als vervierfacht und die Jahresprognose erneut angehoben. Allerdings hatten im Vorjahreszeitraum unter anderem Abschreibungen das Ergebnis belastet, so dass der Vergleichswert sehr niedrig ausfällt. Der Umsatz sank um 3 Prozent. Ebay fielen um 10,5 Prozent. Der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses ist in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat dabei die Erwartungen des Markts übertroffen. Die Gewinnprognose für das laufende Quartal habe jedoch enttäuscht, hieß es. Die Facebook-Mutter Meta (+4,4%) überraschte mit einem kräftigen Gewinnanstieg und einem überzeugenden Ausblick.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 +6,6 4,85 50,0 5 Jahre 4,24 +12,4 4,12 24,0 7 Jahre 4,14 +13,8 4,00 17,0 10 Jahre 4,00 +13,4 3,86 11,7 30 Jahre 4,04 +10,1 3,94 7,0

Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen zeigte sich am Rentenmarkt, wo fallende Notierungen die Renditen kräftig steigen ließen. Die Rendite zehnjähriger Papiere sprang zwischenzeitlich wieder über die Marke von 4,00 Prozent. Zudem drückten Spekulationen, dass die stark in US-Anleihen investierten japanischen Anleger auf höhere Zinsen heimischer Anleihen setzen und entsprechend umschichten würden.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Uhr Mi, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0968 -0,1% 1,1091 1,1074 +2,5% EUR/JPY 151,71 -0,9% 155,47 155,47 +8,1% EUR/CHF 0,9531 -0,1% 0,9545 0,9552 -3,7% EUR/GBP 0,8588 +0,1% 0,8563 0,8567 -3,0% USD/JPY 138,27 -0,8% 140,20 140,39 +5,5% GBP/USD 1,2774 -0,2% 1,2945 1,2927 +5,6% USD/CNH (Offshore) 7,1546 -0,2% 7,1381 7,1487 +3,3% Bitcoin BTC/USD 29.217,51 +0,1% 29.459,95 29.320,34 +76,0%

Der Dollar zog mit den starken US-Konjunkturdaten kräftig an, der Dollar-Index kletterte um 0,9 Prozent. Begünstigt wurde die Dollar-Stärke auch von der Euro-Schwäche, denn die EZB macht keine Anstalten, das Tempo der quantitativen Straffungen anzuziehen. Die US-Daten unterstreichen das Bild einer soliden Verfassung der US-Wirtschaft, was für weitere US-Zinserhöhungen spricht, hieß es mit Blick auf den Dollar. Die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im September ist zuletzt auf 20 Prozent gefallen und könnte nun wieder steigen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,66 80,09 -0,5% -0,43 +1,0% Brent/ICE 0,00 84,24 -100,0% -84,24 +0,8%

Die Ölpreise legten zu. Die Preise für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,4 Prozent, Sollte die Fed eine weiche Landung der Konjunktur hinbekommen, wäre dies günstig für die Erdölnachfrage, hieß es. Die Analysten der Commonwealth Bank of Australia sehen die global gehandelte Sorte Brent im vierten Quartal bei 85 US-Dollar pro Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.954,48 1.944,87 +0,5% +9,61 +7,2% Silber (Spot) 24,19 24,15 +0,2% +0,04 +0,9% Platin (Spot) 943,15 940,50 +0,3% +2,65 -11,7% Kupfer-Future 3,87 3,88 -0,1% -0,00 +1,5%

Der Goldpreis geriet mit den steigenden Renditen, dem starken Dollar und der Aussicht auf möglicherweise weitere Zinserhöhungen unter Druck. Der Preis für die Feinunze fiel auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BANK OF JAPAN (BoJ)

hat ihre Zinsen unverändert belassen. Sie teilte aber mit, ihre Zinspolitik flexibler zu handhaben. Entgegen den Spekulationen über geldpolitische Änderungen entschied die Notenbank, die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen bei 0,5 Prozent zu belassen. Die kurzfristigen Zinssätze bleiben bei minus 0,1 Prozent. Die BoJ will die Obergrenze von 0,5 Prozent aber mit größerer Flexibilität durchsetzen und das obere Ende als Referenzpunkt sehen, nicht als rigides Limit.

MERCEDES-BENZ

Fitch Ratings hat die Kreditwürdigkeit von A- auf A angehoben. Der Ausblick ist stabil.

EVOTEC

senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Zur Begründung verweist das Unternehmen in einer Mitteilung auf den Cyberangriff im April. Im Mai waren die Ziele noch bestätigt worden. Evotec erwartet nun aufgrund der Auswirkungen des Cyber-Angriffs einen Konzernumsatz zwischen 750 und 790 Millionen Euro, zuvor waren 820 bis 840 Millionen Euro avisiert worden.

FUCHS PETROLUB

hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn erhöht, die Erwartungen des Marktes aber nicht ganz erreicht. Gestützt wurde der im MDAX notierte Schmierstoffhersteller von Preiserhöhungen etwa in Asien und Nordamerika.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 886 +6% 908 +9% 832 EBIT 97 +11% 101 +16% 87 Ergebnis nach Steuern 68 +10% 70 +13% 62 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,50 +11% 0,51 +13% 0,45

PATRIZIA

Der Immobilieninvestor hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 gesenkt. Die Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere bei Immobilieninvestitionen, dürfte sich anders als zu Jahresbeginn erwartet, auch in im zweiten Halbjahr fortsetzen, teilte die Patrizia SE mit. Dies werde sich negativ auf die Höhe der Transaktionsgebühren und somit auf das operative Ergebnis auswirken.

BBVA

Die spanische Bank hat die Luisa Gomez Bravo, die Chefin ihres Firmenkunden- und Investmentbankings, zur neuen Finanzvorständin bestellt.

KERING

Der Luxusgüterkonzern steigt mit einer Beteiligung von 30 Prozent bei der italienischen Modemarke Valentino ein. Kering hat im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg im Rahmen der Markterwartungen verzeichnet. Im Berichtsquartal stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 2 Prozent auf 5,06 Milliarden Euro. Die operative Marge betrug 27 Prozent, der Nettogewinn sank auf 1,79 Milliarden Euro verglichen mit 1,99 Milliarden im Vorjahr.

L'OREAL

Der Kosmetikkonzern hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert und die Jahresprognose bestätigt.

VIVENDI

Der Medienkonzern hat im ersten Halbjahr wegen eines Sondereffekts weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das Umsatzwachstum zog im zweiten Quartal an.

PIRELLI

ist im zweiten Quartal weiter gewachsen, wenn auch langsamer als zum Jahresauftakt. Die Jahresprognose für die operative Marge hob der italienische Reifenhersteller dank eines besseren Preismixes an, nahm den Umsatzausblick aber zurück.

FORD

hat im zweiten Quartal dank des starken Absatzes von Pickup-Trucks mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Für das Gesamtjahr wird der US-Autobauer zuversichtlicher, auch wenn er wegen des Preisdrucks nun höhere Verluste im Geschäft mit Elektroautos erwartet. So rechnet Ford 2023 nun mit Verlusten im E-Auto-Geschäft von 4,5 Milliarden Dollar statt 3 Milliarden. "Der Preisdruck hat sich in den vergangenen 60 Tagen dramatisch erhöht", sagte CEO Jim Farley.

INTEL

Nach zwei Quartalen mit Rekordverlusten ist der Chiphersteller in die Gewinnzone zurückgekehrt. Begründet wurde dies vor allem mit einer Trendwende auf dem PC-Markt. Der Konzern wies für das zweite Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 1,48 Milliarden Dollar aus, während die von Factset befragten Analysten einen weiteren Verlust prognostiziert hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Minus von 454 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal bei 13 Cent je Aktie, nach 29 Cent im Vorjahr. Die Analysten hatten dagegen mit einem Verlust von 4 Cent gerechnet.

T-MOBILE US

Der US-Mobilfunkanbieter hat im zweiten Quartal weiter Mobilfunkkunden dazugewonnen und sein Wachstumstempo inmitten von Bedenken über eine Abschwächung der Branche nach der Pandemie beschleunigt. Die Tochter der Deutschen Telekom vermeldete einen Nettogewinn von 2,22 Milliarden Dollar oder 1,86 Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 108 Millionen Dollar oder 9 Cent je Aktie im Vorjahr. Die von Factset befragten Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,69 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent auf 19,196 Milliarden Dollar. Die von Factset befragten Analysten hatten mit Erlösen von 19,36 Milliarden Dollar gerechnet. T-Mobile konnte zudem 760.000 Kunden bei den lukrativen Postpaid-Anschlüssen hinzugewinnen, nach einer Zunahme um 723.000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Hier hatten die die von Factset befragten Analysten lediglich mit 694.000 Neukunden gerechnet.

