Nachdem der DAX am Vortag nur knapp ein Rekordhoch verpasst hat, werden am letzten Handelstag der Woche zunächst etwas niedrigere Kurse erwartet. Nur 19 Punkte hatten dem deutschen Leitindex am Donnerstag zu einem neuen Allzeithoch gefehlt. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone hatte die Märkte befeuert. Heute dürfte der Nachrichten-Ticker etwas durchschnaufen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Leitzinsen am Vortag nochmals erhöht. "Mit dieser Zinserhöhung ...

