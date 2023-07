DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Zinsen unverändert belassen. Sie teilte aber mit, ihre Zinspolitik flexibler zu handhaben. Entgegen den Spekulationen über geldpolitische Änderungen entschied die Notenbank, die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen bei 0,5 Prozent zu belassen. Die kurzfristigen Zinssätze bleiben bei minus 0,1 Prozent.

Die BoJ will die Obergrenze von 0,5 Prozent mit größerer Flexibilität durchsetzen und das obere Ende als Referenzpunkt sehen, nicht als rigides Limit.

Die ultralockere Geldpolitik der japanischen Notenbank steht damit weiterhin im Gegensatz zur Federal Reserve und zur Europäischen Zentralbank, die diese Woche beide ihre Zinsen weiter angehoben haben.

Einige Ökonomen hatten erwartet, dass die BoJ die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen aufhebt oder die Steuerung der Zinskurve vollständig abschafft. Geschäftsbanken klagen, es sei schwierig, Gewinne zu erzielen, wenn sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Zinsen nahe null liegen.

Die aktuelle Entscheidung fiel nicht einstimmig. Ratsmitglied Toyoaki Nakamura wich von der Mehrheitsentscheidung ab.

Die Inflation in Japan liegt seit einem Jahr über dem Zielwert der BoJ. Der neue Gouverneur Kazuo Ueda hatte aber gesagt, die Notenbank würde von verfrühten Zinserhöhungen absehen.

In ihrem vierteljährlichen Ausblick prognostizierte die Notenbank, dass die Kernverbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im Fiskaljahr bis Ende März 2026 noch um 1,6 Prozent steigen würden und die Inflation damit unter das langfristige Ziel der BoJ fällt. Im laufenden Fiskaljahr wird eine Inflation von 2,5 Prozent erwartet, im Folgejahr von 1,9 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

12:45 Chevron Corp, ausführliches Ergebnis 2Q

12:55 Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Quartal: +1,2% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 72,6 1. Umfrage: 72,6 zuvor: 64,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.578,25 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.641,25 +0,5% Nikkei-225 32.392,27 -1,5% Hang-Seng-Index 19.822,99 +0,9% Kospi 2.603,21 -0,0% Shanghai-Composite 3.264,46 +1,5% S&P/ASX 200 7.385,40 -0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz ausmachen. In Tokio geht es nach den geldpolitischen Beschlüssen der Bank of Japan mit den Aktienkursen deutlich nach unten, während die Anleiherenditen steigen. Belastet werden die japanischen Aktien auch vom festeren Yen, der die Absatzchancen japanischer Unternehmen auf den internationalen Märkten verringert. Unter den Einzelwerten in Tokio fallen Canon um 5 Prozent nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen. Fujitsu verbilligen sich um 5,1 Prozent; das Unternehmen hat einen Gewinneinbruch um 75 Prozent vermeldet. Derweil legen die chinesischen Börsen deutlich zu. Hier stützt die Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli.

US-NACHBÖRSE

Die Intel-Aktie sprang um 8,1 Prozent nach oben, nachdem der Chiphersteller für das zweite Quartal wider Erwarten einen Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar ausgewiesen hatte. Analysten hatten mit einem neuerlichen Fehlbetrag gerechnet, nachdem im ersten Quartal ein Verlust von 2,76 Milliarden Dollar aufgelaufen war. CEO Pat Gelsinger sieht das Unternehmen auf dem besten Wege, die Ertragswende zu schaffen. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal übertraf die Erwartungen des Markts.

Starke Geschäftszahlen verhalfen der Aktie von Mondelez zu einem Plus von 2,9 Prozent. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal Preiserhöhungen durchsetzen und damit einen schwächeren Absatz kompensieren. Der unter anderem für Kekse der Marke Oreo bekannte Snack-Hersteller hob überdies den Ausblick an.

Gut kamen auch die Zahlen des Halbleiterunternehmens KLA (+5,4%) an.

Dagegen enttäuschte der Umsatzausblick des Netzwerkspezialisten und Cisco-Wettbewerbers Juniper Networks. Die Titel gaben um 7,7 Prozent nach.

First Solar (+7,3%) vermeldete einen überraschend deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal.

Skechers stiegen um 4,5 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen des Bequemschuhherstellers zum zweiten Quartal die Erwartungen des Markts übertroffen hatten.

Das Brauereiunternehmen Boston Beer (+9,5%) hatte trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Geschäftsquartals den Gewinn gesteigert und insgesamt besser abgeschnitten als erwartet.

Gamestop fielen um 2,1 Prozent. Hier belastete die Nachricht vom Weggang der Finanzchefin Diana Saadeh-Jajeh. Gamestop gehört zu den sogenannten Meme-Aktien, die zeitweise rasant steigen, nachdem sich Anleger in den sozialen Medien zum Kauf der Titel verabredet haben.

AMC erholten sich nachbörslich um 1,6 Prozent von einem Kurseinbruch um fast 11 Prozent, den die Aktie im regulären Handel verzeichnet hatte. Wie Gamestop zählt auch AMC zu den Meme-Aktien. Wie die Zeitung Kansas City Business Journal berichtete, wurde vor einem Bundesgericht Klage gegen AMC eingereicht, weil die Kinokette illegal die Daten der Käufer von Kinokarten an Facebook weitergegeben haben soll.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.282,72 -0,7% -237,40 +6,4% S&P-500 4.537,41 -0,6% -29,34 +18,2% Nasdaq-Comp. 14.050,11 -0,5% -77,18 +34,2% Nasdaq-100 15.464,93 -0,2% -34,34 +41,4% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 965 Mio 862 Mio Gewinner 713 1.846 Verlierer 2.251 1.056 Unverändert 85 136

Leichter - Die andauernde Unsicherheit nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vortag hat die Wall Street am Donnerstag ins Minus gedrückt. Auch die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell schafften keine Klarheit über den weiteren Zinspfad. Im Gegenteil: Starke US-Konjunkturdaten schürten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen. McDonald's (+1,2%) hat im zweiten Quartal den Gewinn nahezu verdoppelt und die Markterwartungen übertroffen. Honeywell (-5,7%) hat im zweiten Quartal die Markterwartungen beim Gewinn übertroffen und der Ausblick wurde leicht angehoben. Der Gasekonzern Linde (-0,9%) hat seinen Gewinn im zweiten Quartal mehr als vervierfacht und die Jahresprognose erneut angehoben. Allerdings hatten im Vorjahreszeitraum unter anderem Abschreibungen das Ergebnis belastet, so dass der Vergleichswert sehr niedrig ausfiel. Der Umsatz sank um 3 Prozent. Ebay fielen um 10,5 Prozent. Der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses ist in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat dabei die Erwartungen des Markts übertroffen. Die Gewinnprognose für das laufende Quartal habe jedoch enttäuscht, hieß es. Die Facebook-Mutter Meta (+4,4%) überraschte mit einem kräftigen Gewinnanstieg und einem überzeugenden Ausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,92 +6,6 4,85 50,0 5 Jahre 4,24 +12,4 4,12 24,0 7 Jahre 4,14 +13,8 4,00 17,0 10 Jahre 4,00 +13,4 3,86 11,7 30 Jahre 4,04 +10,1 3,94 7,0

Die Erwartung weiterer Zinserhöhungen zeigte sich am Rentenmarkt, wo fallende Notierungen die Renditen kräftig steigen ließen. Die Rendite zehnjähriger Papiere sprang zwischenzeitlich wieder über die Marke von 4,00 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0950 -0,2% 1,0978 1,1108 +2,3% EUR/JPY 152,29 -0,5% 153,08 155,36 +8,5% EUR/GBP 0,8574 -0,0% 0,8577 0,8566 -3,1% GBP/USD 1,2774 -0,2% 1,2798 1,2967 +5,6% USD/JPY 139,00 -0,3% 139,45 139,88 +6,0% USD/KRW 1.277,06 -0,4% 1.282,20 1.278,74 +1,2% USD/CNY 7,1558 -0,3% 7,1742 7,1401 +3,7% USD/CNH 7,1576 -0,2% 7,1711 7,1402 +3,3% USD/HKD 7,8007 -0,0% 7,8031 7,8006 -0,1% AUD/USD 0,6657 -0,8% 0,6709 0,6805 -2,3% NZD/USD 0,6158 -0,4% 0,6183 0,6253 -3,0% Bitcoin BTC/USD 29.199,95 +0,1% 29.180,38 29.420,45 +75,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zog mit den starken US-Konjunkturdaten kräftig an, der Dollar-Index kletterte um 0,9 Prozent. Begünstigt wurde die Dollar-Stärke auch von der Euro-Schwäche, denn die EZB macht keine Anstalten, das Tempo der quantitativen Straffungen anzuziehen. Die US-Daten unterstreichen das Bild einer soliden Verfassung der US-Wirtschaft, was für weitere US-Zinserhöhungen spricht, hieß es mit Blick auf den Dollar. Die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im September ist zuletzt auf 20 Prozent gefallen und könnte nun wieder steigen.

Der Yen legt am frühen Freitag nach dem Zinsentscheid der Bank of Japan zum Dollar zu. Ursächlich sind Spekulationen, dass mit der Lockerung des Zinsdeckels japanische Anleger Gelder repatriieren werden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,73 80,09 -0,4% -0,36 +1,1% Brent/ICE 83,76 84,24 -0,6% -0,48 +0,7%

Die Ölpreise legten zu. Die Preise für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,4 Prozent, Sollte die Fed eine weiche Landung der Konjunktur hinbekommen, wäre dies günstig für die Erdölnachfrage, hieß es. Die Analysten der Commonwealth Bank of Australia sehen die global gehandelte Sorte Brent im vierten Quartal bei 85 US-Dollar pro Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.951,09 1.944,87 +0,3% +6,23 +7,0% Silber (Spot) 24,22 24,15 +0,3% +0,07 +1,1% Platin (Spot) 943,63 940,50 +0,3% +3,13 -11,7% Kupfer-Future 3,88 3,88 +0,0% +0,00 +1,6%

Der Goldpreis geriet mit den steigenden Renditen, dem starken Dollar und der Aussicht auf möglicherweise weitere Zinserhöhungen unter Druck. Der Preis für die Feinunze fiel auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

EINZELHANDELSUMSATZ AUSTRALIEN

Der Einzelhandelsumsatz sank im Juni saisonbereinigt 0,8 Prozent, während Volkswirte im Konsens mit einer Stagnation gerechnet hatten.

VERBRAUCHERPREISE JAPAN

In Tokio stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 3,2 Prozent zum Vorjahr. In der Kernrate wurde ein Anstieg um 3,0 Prozent zum Vorjahr verzeichnet, während Volkswirte den Anstieg auf 2,9 Prozent geschätzt hatten.

FORD

Ford hat im zweiten Quartal dank des starken Absatzes von Pickup-Trucks mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Für das Gesamtjahr wird der US-Autobauer zuversichtlicher, auch wenn er wegen des Preisdrucks nun höhere Verluste im Geschäft mit Elektroautos erwartet.

INTEL

ist nach zwei Quartalen mit Rekordverlusten in die Gewinnzone zurückgekehrt. Begründet wurde dies vor allem mit einer Trendwende auf dem PC-Markt. Der Konzern wies für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 1,48 Milliarden Dollar aus, während die von Factset befragten Analysten einen weiteren Verlust prognostiziert hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Minus von 454 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im Quartal bei 13 Cent je Aktie nach 29 Cent im Vorjahr. Die Analysten hatten dagegen mit einem Verlust von 4 Cent gerechnet. Der Umsatz fiel auf 12,95 (Vorjahr: 15,32) Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit 12,12 Milliarden Dollar gerechnet.

MONDELEZ

Eine gute Nachfrage in Nordamerika und höhere Preise haben dem US-Snackkonzern Mondelez im zweiten Quartal einen überraschend kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg beschert. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Analysten und hob die Prognose für das Gesamtjahr an.

T-MOBILE US

hat im zweiten Quartal weiter Mobilfunkkunden dazugewonnen und sein Wachstumstempo inmitten von Bedenken über eine Abschwächung der Branche nach der Pandemie beschleunigt. Die Tochter der Deutschen Telekom vermeldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 2,22 Milliarden Dollar oder 1,86 Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 108 Millionen Dollar oder 9 Cent je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,69 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf 19,196 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit Erlösen von 19,36 Milliarden Dollar gerechnet.

