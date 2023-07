Die EZB bringt sich in eine angenehm flexible Ausgangsposition - das gab es in der Vergangenheit nicht oft. Von Dr. Otmar Lang, TARGOBANK Zum neunten Mal seit Sommer 2022 hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen für den Euro-Raum erhöht. Ähnlich wie die amerikanische FED setzte die EZB damit ihren geldpolitischen Kurs fort. Die Federal Reserve hatte am Mittwochabend bereits ihren Leitzins um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...