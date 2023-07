Das Ergebnis einer aktuellen Allianz-Studie: Etwas mehr als ein Viertel der Deutschen verfügt nicht über ausreichendes Finanzwissen. Interessant: Frauen verfügen in Deutschland im Schnitt über mehr Finanzwissen als Männer - anders als in den anderen Ländern, in denen die Umfrage durchgeführt wurde. Dort hält ein geringeres Maß an Selbstvertrauen viele Frauen davon ab, ihr Finanzwissen aufzubauen oder ...

