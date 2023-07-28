BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 25 (26) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2770 (2700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 128 (130) CHF - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 22 (21) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT EUROBANK AUF 'BUY' - ZIEL 2 EUR CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 700 (770) EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR BNP PARIBAS AUF 70 (67) EUR - 'KAUFEN'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 145 (140) EUR - 'UNDERPERFORM'JEFFERIES SENKT BASIC FIT AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 29 (41) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 48 (46) EUR - 'HOLD' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 70 (68) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 3100 (3040) PENCE - 'OVERWEIGHT'KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT AVIVA ...Den vollständigen Artikel lesen ...