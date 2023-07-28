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WKN: A2QL01 | ISIN: NL00150001Q9 | Ticker-Symbol: 8TI
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18,00018,11608:48
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AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
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SILTRONIC AG77,40+1,78 %
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