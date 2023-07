Die Umsatzerlöse der OMV fielen im 1. Halbjahr um 35 Prozent auf 19.947 Mio. Euro. Dies sei insbesondere auf signifikant niedrigere Marktpreise zurückzuführen, so das Unternehmen. Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten sank von 5.558 Mio im 1. Halbjahr 22 auf nunmehr 3.258 Mio. Euro, was laut OMV hauptsächlich schwächeren Ergebnissen in den Bereichen Energy und Chemicals & Materials geschuldet ist. Der Periodenüberschuss sank auf 918 Mio. Euro (1-6/22: 3.368 Mio), und der den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenüberschuss reduzierte sich auf 770 Mio. Euro (1-6/22: 2.493 Mio).

