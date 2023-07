Die OMV findet Gasvorhaben in Österreich. Die Explorationsbohrung Wittau Tief-2a habe einen neuen Gasfund bestätigt, so das heimische Öl, Gas und Chemieunternehmen. Eine vorläufige Bewertung würde auf potenziell förderbare Ressourcen von rund 48 TWh (28 Millionen Fass Ölequivalent) hindeuten, heißt es. Nach der vollständigen Erschließung des Fundes erwartet die OMV, dass sich ihre Gasproduktion in Österreich um 50 Prozent erhöht. Die OMV prüft derzeit verschiedene Optionen zur weiteren Erkundung des Feldes sowie eine beschleunigte Entwicklung in Verbindung mit der von der OMV betriebenen Gasanlage in Aderklaa, die 10 km vom neuen Fund entfernt liegt. Des weiteren informiert die OMV, mit bp eine langfristige Kauf- und ...

