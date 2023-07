Nur um wenige Punkte ist der DAX am Donnerstag an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt, doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Am letzten Handelstag könnte der deutsche Leitindex von starken Vorgaben der asiatischen Börsen profitieren. Hinzu kommen positive Vorgaben der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und der angehobene Jahresausblick beim Energieriesen E.on. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der DAX 0,3 Prozent im Minus bei 16.354 Zählern. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

