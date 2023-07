Nach der Vortagesrally am deutschen Aktienmarkt wird der DAX am Freitag mit 16.398 Punkte fast unverändert erwartet. Am Vortag war dem deutschen Leitindex erstmals seit Mitte Juni der Sprung über 16.400 Punkte gelungen, womit er nur ganz knapp unter seinem Rekordhoch blieb. Folgende Themen dürften die Kurse vor dem Wochenende beeinflussen:1. Kursverluste an der Wall StreetAm New Yorker Aktienmarkt ...

