DJ EUREX/Auflösung von Carry-Trades nach BoJ-Aktion drückt Bund-Futures

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlichen Druck gibt es am Freitagmorgen auch auf die deutschen Renten-Futures. Die Bank of Japan (BoJ) hat mit ihrer Flexibilisierung der Zinsobergrenze für eine Eindeckungswelle bei Carry-Trades gesorgt. Trader hatten sich billig in Japan verschuldet und in höherverzinsten Bonds wie in den USA und Europa angelegt. Die Rückabwickung dieser Geschäfte drückt die Bond-Kurse und treibt die Renditen. "Mit der EZB-Zinserhöhung von gestern hat das nichts zu tun", sagt ein Händler.

Entsprechend fallen auch die deutschen Renten-Futures, vor allem im längerfristigen Bereich. Der Buxl-Futures der 30-jährigen Bundesanleihen stürzt um 172 Ticks auf 132,28 Prozent. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 51 Ticks auf 132,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,96 Prozent und das Tagestief bei 131,94 Prozent. Der Umsatz ist mit über 86.000 Kontrakten für die Uhrzeit sehr hoch.

July 28, 2023 02:31 ET (06:31 GMT)

