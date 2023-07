Übernahme soll Angebot für Risikomanagementlösungen stärken

Zanders ein weltweit führender Anbieter von Treasury-, Risikomanagement- und Technologielösungen, gibt die Übernahme der renommierten europäischen Risikomanagementberatung Fintegral bekannt. Diese strategische Akquisition leistet einen wichtigen Beitrag zur Zielsetzung von Zanders, seinen globalen Kunden umfassende Risikomanagementlösungen bereitzustellen.

Fintegral ist bekannt für seine fundierte Expertise im Risikomanagement und hat sich einen hervorragenden Ruf als Anbieter passgenauer und innovativer Beratungsleistungen für Finanzinstitute in der DACH-Region und in Großbritannien erarbeitet. Durch die Übernahme von Fintegral baut Zanders sein Angebot im Risikomanagement weiter aus, um seine Kunden noch besser bei der Bewältigung der Herausforderungen im komplexen und dynamischen Umfeld der finanziellen und nicht-finanziellen Risiken unterstützen zu können.

"Wir freuen uns sehr, Fintegral in der Zanders-Familie willkommen zu heißen", sagt Laurens Tijdhof, CEO von Zanders. "Die Expertise von Fintegral im Risikomanagement passt zu unserem eigenen Ziel, Kunden innovative und umfassende Lösungen anzubieten. Diese Akquisition wird unsere Möglichkeiten weiter stärken, unsere Kunden sowohl beim Risikomanagement als auch beim Erreichen ihrer strategischen Ziele zu unterstützen."

Zanders kann zukünftig auf die umfangreiche Erfahrung von Fintegral in den Bereichen Risikomodellierung und -validierung, Management des Non-Financial Risk sowie regulatorischer Compliance zurückgreifen. Die Kombination der branchenführenden Treasury- und Risikomanagement-Ansätze von Zanders mit dem Know-how von Fintegral ermöglicht die Entwicklung ganzheitlicher Risikomanagement-Lösungen, die Finanzinstitute und andere Organisationen in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

"Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit Zanders zu bündeln", sagt Andreas Peter, Managing Partner von Fintegral. "Gemeinsam verfügen wir über die Möglichkeit, unsere umfassende Risikomanagement-Expertise einem breiteren und noch internationaleren Kundenkreis zur Verfügung zu stellen. Wir wollen Kunden dabei helfen, robuste Risikorahmenwerke aufzubauen, ihre Kapitalallokation zu optimieren und das zunehmend komplexe regulatorische Umfeld zu meistern. Unsere Kunden werden von den erweiterten Ressourcen und dem vereinten Know-how spürbar profitieren."

Mit der Übernahme stärkt Zanders seine Marktposition und baut seine globale Präsenz, insbesondere in der DACH-Region und in Großbritannien, deutlich aus. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen mit 45 Consultants in Großbritannien und 35 Consultants in der DACH-Region positioniert sich Zanders als führender Anbieter mit herausragenden Services und Lösungen entsprechend den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kunden.

Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses.

Über Fintegral

Fintegral ist eine renommierte Beratungs-Boutique, die sich vollständig auf das Risikomanagement spezialisiert hat und dabei sowohl Finanzrisiken als auch nichtfinanzielle Risiken abdeckt. Mit mehr als 30 Mitarbeitern und 20 Jahren Erfahrung hat Fintegral einen starken Fokus auf Finanzinstitute und bietet fachliche Kompetenz in den Bereichen Risikomodellierung, Stresstests, regulatorische Compliance und Governance.

Über Zanders:

Zanders ist ein globales, unabhängiges Beratungsunternehmen für Treasury und Risikomanagement. Zanders verfügt über beinahe 30 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Lösungen für multinationale Unternehmen, Finanzinstitute, öffentliche Einrichtungen sowie für NGOs. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Treasury-Strategie und -Organisation, Auswahl und Implementierung geeigneter Technologie, finanzielles und nicht-finanzielles Risikomanagement, Risikomodellierung, Validierung sowie regulatorische Compliance. Zudem hat Zanders im Rahmen seiner Zanders Inside-Plattform eine Reihe eigener innovativer SaaS-Lösungen (Software as a Service) entwickelt. Zanders hat sich zu einer weltweit führenden Beratung entwickelt. Das Unternehmen hat rund 300 Mitarbeiter an 10 Standorten in Europa, dem Nahen Osten, den USA und Asien.

Zanders hat sich den ESG-Prinzipien und -Praktiken verpflichtet und unterstützt seine Kunden beim Erreichen ihrer jeweiligen ESG-Ziele. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Diversität, Gleichstellung und Integration (DEI) für den Aufbau eines starken, nachhaltigen Unternehmens unerlässlich sind. Daher setzt Zanders sich für die Förderung einer Kultur ein, die Vielfalt in allen Formen schätzt und respektiert.

