Die Aktien von Varta pendeln weiterhin um den 10er-EMA im Tageschart und könnten die Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend hier beenden. Es bietet sich eine Long-Chance auf die Titel von Varta an. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Varta-Aktie befindet sich aktuell lediglich in einer normalen Korrektur im Aufwärtstrend und notiert weiterhin über dem wichtigen 50er-EMA im Tageschart sowie klar über der Ichimoku-Wolke. Beides Signale für langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...