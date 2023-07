Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S5/04; Andritz pusht sich, Zumtobel vs. CA Immo bringt neuen Sieger, RBI-Podcast-TippDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/04 geht es um eine starke Andritz-Börsereaktion auf Zahlen und Ausblick, das Aktienturnier-Finale Zumtobel vs. CA Immo , weitere Zahlen von Verbund, Amag und News von Marinomed,. Research und einen Podcast-Tipp gibt es zur RBI. Historisches zu AT&S und VIG. - Die Presse zur RBI: https://open.spotify.com/episode/7IvKHhEh2P5GoJfylefmGJ- ...

