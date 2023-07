London (www.anleihencheck.de) - Christine Lagarde hat auf der gestrigen EZB-Pressekonferenz deutliche Signale ausgesendet, die auf eine Änderung der aktuellen Geldpolitik deuten, so Gareth Jandrell, Fondsmanager im Anleiheteam von M&G.Der jetzige, einstimmig beschlossene Zinsschritt um 25 Basispunkte sei zwar keine Überraschung gewesen. Für die Zukunft stünden weitere Zinserhöhungen allerdings infrage. Ausschlaggebend für den veränderten Tonfall der EZB seien die zunehmenden Anzeichen dafür, dass die geldpolitische Transmission zu wirken begonnen habe. Der europäische Wirtschaftsmotor kühle sich allmählich ab. Nach aktueller Datenlage würden die Investitionen vor allem im Wohnungsbau sinken. Außerdem sei die Nachfrage nach Krediten nicht nur stark rückläufig, sondern inzwischen sogar auf einem Rekordtief - und zwar sowohl bei den Unternehmen als auch bei den privaten Haushalten. Das verarbeitende Gewerbe in Europa erscheine in einem sehr schwachen Zustand, und Umfragen deuten auf einen sich beschleunigenden Rückgang hin. ...

