Der italienische Öl- und Gaskonzern Eni S.P.A. (ISIN: IT0003132476) will eine erste Zwischendividende in Höhe von 0,24 Euro je Aktie für das Fiskaljahr 2023 ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 20. September 2023 (Ex-Dividenden Tag: 18. September 2023). Als Gesamtdividende für das 2023 sind 0,94 Euro, zahlbar in vier Tranchen, geplant. Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 0,88 Euro ausbezahlt. Beim ...

