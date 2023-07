Die Aktienmärkte sind seit Monaten am Steigen. Die Rufe nach einer Korrektur oder gar einem Crash werden lauter. Wie sollten sich Anleger aktuell positionieren? Antworten gibt der Investmentbanker Gerd Kommer.

Jetzt noch in Technologie-Werte zu investieren, sei keine schlaue Idee, sagt ETF-Spezialist Kommer. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) der Big Techs seien sehr hoch, mahnt der Vermögensverwalter von Legal & General Investment Managment an. Er rät Anlegern zur Vorsicht. Langfristig werfen Tech-Aktien seiner Meinung nach nicht so viel Rendite ab wie der breite Markt.

Aktionäre seien gut beraten, sehr breit und global zu investieren. Warum laut Kommer der MSCI World ETF aber "zu heiß" sei, erklärt er im Interview.

Moderator: Martin Kerscher, Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion