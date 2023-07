EZB Entscheid - Leitzins steigt auf 4,25%

Werbung







Am Donnerstagmittag verkündete die Europäische Zentralbank, den Leitzins auf 4,25 Prozent anzuheben.



Die Inflation im Euroraum war zuletzt leicht rückläufig und lag im Juni 2023 bei 5,5 Prozent. Dieses Inflationsniveau ist jedoch noch weit von dem 2 Prozent-Ziel der EZB entfernt. Jetzt reagierte die EZB mit einer weiteren Zinserhöhung, nachdem im Jahr 2023 bereits vier Zinserhöhungen stattfanden. In der Pressekonferenz (ab 14:45 Uhr) berichtete EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass es die wichtigste Aufgabe der EZB ist, das Inflationsziel einzuhalten. Die EZB behält sich vor, die Zinsen so lange hoch zu halten, wie es nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. So lag der Leitzins Anfang des Jahres noch bei 2,5 Prozent und wurde, nach der heutigen Erhöhung, von 4% Prozent auf 4,25% angepasst. Dies ist damit die 9. Leitzinserhöhung in Folge. Weiter blicken wir gespannt auf zukünftige Auswirkungen der Zinspolitik.









Sie wollen stets auf dem neuesten Stand bleiben? Neben Kostenloses Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Machen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC