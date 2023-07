ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kering von 770 auf 700 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Gucci habe enttäuscht, aber insgesamt habe der Luxuskonzern erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Übernahme von Valentino sei interessant./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

