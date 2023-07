Die neuen Führungskräfte, die von Google bzw. EY zu FourKites stoßen, unterstreichen das unermüdliche Engagement des Unternehmens für bahnbrechende Innovationen und für den Kundennutzen

FourKites, das führende Unternehmen für Supply Chain Visibility, meldete heute, dass es sein Führungsteam um zwei erfahrene Führungskräfte erweitert hat: um Chief Technology Officer Dr. Bo Tao und um Manik Mair, Senior Vice President des Bereichs Corporate Growth. Diese jüngsten Neuzugänge in der Führungsriege erfolgen in einer Zeit schnellen Kundenzuwachses und globalen Unternehmenswachstums, während sich FourKites verstärkt darauf konzentriert, seine Mission zu erfüllen: die Bereitstellung von Supply Chain Visibility in allen Bereichen und das unerschütterliche Engagement für den Erfolg der Kunden.

Dr. Bo Tao, CTO, wird Produktinnovationen im gesamten Technologieportfolio von FourKites voranbringen und sich dabei insbesondere auf künstliche Intelligenz und Machine Learning sowie auf kundenorientiertes Produktwachstum konzentrieren. Tao ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit und Branchenveteran im Engineering-Bereich, der seit über 20 Jahren in der Logistik- und Softwarebranche tätig ist. Sein Know-how umfasst die Bereiche Full-Stack-Entwicklung, Machine Learning und Data Engineering. Er war für Unternehmen wie NEXT Trucking, Google, Symantec, Dell Technologies und Cheetah Mobile tätigt. Tao ist Inhaber von zehn Patenten und hat an der Princeton University promoviert.

"Durch die Integrationsarbeit, die mein Team bei Next Trucking für FourKites geleistet hat, habe ich aus erster Hand erfahren, welchen Mehrwert die Lösungen von FourKites nicht nur für das Unternehmen, sondern für das gesamte Lieferketten-Ökosystem bringen", so Tao. "Als CTO von FourKites ist es nun mein Ziel, eine ganzheitliche Technologielandschaft zu schaffen, die bestmögliche Ergebnisse liefert. Gleichzeitig konzentriere ich mich auf technische Spitzenleistungen sowie auf die Umsetzung und Skalierbarkeit dieser Technologien, um unserem schnell wachsenden Kundenstamm gerecht zu werden."

Manik Mair, Senior Vice President des Bereichs Corporate Growth, ist für die Definition und Umsetzung der Wachstumsstrategie von FourKites in allen Bereichen, Funktionen und Regionen verantwortlich. Als erfahrene Führungskraft im Software-Bereich und als Geschäftsstratege war er zuletzt als Global Vice President und Head of GTM Strategy bei Ceridian (NYSE: CDAY) tätig, wo er an der Definition und Umsetzung der Markteinführungsstrategie für alle Regionen, Angebote und Kanäle beteiligt war. Davor gehörte Mair dem Unternehmensbereich Strategieberatung von EY an, wo er sich auf Unternehmens-, Portfolio- und Geschäftsfeldstrategien, auf digitale Transformation und auf Markteinführungsstrategien konzentrierte.

"Die visionäre Herangehensweise von FourKites und die unermüdliche Innovationstätigkeit des Unternehmens loten ständig die Grenzen des Möglichen aus und liefern unseren Kunden transformativen Mehrwert", so Mair. "Ich freue mich sehr, künftig dem Team anzugehören und belastbare, bereichsübergreifende Wachstumskapazitäten aufzubauen, und auch darauf, FourKites dabei zu unterstützen, sich verstärkt auf die effektive, effiziente Förderung des Wachstums unserer Kunden zu konzentrieren."

"Kundenorientierte Innovationstätigkeit und kundenorientiertes Produktwachstum sind seit der Gründung unseres Unternehmens in dessen Kultur tief verwurzelt. Das wird auch so bleiben, wenn wir weiter wachsen", so Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "Das Engagement von Bo Tao und Manik Mair für den Erfolg unserer Kunden und für Innovationen ist beispielhaft dafür, was wir bei FourKites am meisten schätzen. Wir freuen uns sehr, dass sie künftig unserem Team angehören werden."

Die Erweiterung des Führungsteams von FourKites unterstreicht das starke, anhaltende Wachstum des Unternehmens in aller Welt. Anfang des Monats gab das Unternehmen die Erweiterung seiner Abteilungen bekannt, welche die Innovationen in Schlüsselbranchen vorantreiben und Kunden dabei unterstützen, den Nutzwert der Plattform zu maximieren. In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete das Unternehmen im Jahresvergleich ein Wachstum von rund 40 Prozent bei der Anzahl der Kunden und ebenfalls von rund 40 Prozent bei der Anzahl der Sendungen, die über die Plattform von FourKites erfasst wurden. Das Unternehmen agiert in 95 Prozent der Häfen der Welt und in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Das Netzwerk von FourKites umfasst mittlerweile mehr als 530.000 Spediteure; die Smartphone-App CarrierLink von FourKites wurde fast 1 Million Mal heruntergeladen.

