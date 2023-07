Mit der milliardenschweren Übernahme von Constellation Pharmaceuticals hat sich Morphosys die Rechte an der Substanz Pelabresib gesichert. Ende 2023 will die deutsche Biotech-Gesellschaft richtungsweisende Daten in der Indikation Myelofibrose vorlegen. Im Erfolgsfall könnte Morphosys bereits 2024 erste Umsätze mit dem Mittel generieren.

