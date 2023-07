Die BASF-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 9% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 48 Euro. Für das laufende Jahr kalkuliert die BASF-Führung mit einem Umsatzrückgang auf 73 bis 76 Milliarden Euro, nach 87,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Zuvor war die Prognose mit angepeilten 84 bis 87 Milliarden Euro deutlich höher. Beim operativen Ergebnis...

Den vollständigen Artikel lesen ...