Forschende haben in Kooperation mit Meta Daten über das politische Verhalten der User:innen auf Facebook erhoben. Besonders Gruppen und Seiten polarisieren Ansichten mehr als zunächst angenommen. Ein interdisziplinäres Team von Forscher:innen hat am Donnerstag vier Paper veröffentlicht, in denen anhand mehrerer Versuche das politische Verhalten der Facebook-User:innen während des US-Wahlkampfs 2020 untersucht wurde. Die Ergebnisse entstanden in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...