MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Reduce" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Nach den vorab veröffentlichten Eckdaten sei der endgültige Quartalsbericht keine Überraschung mehr, schrieb Analyst Andre Remke am Freitagmorgen. Der freie Mittelzufluss sei zwar sehr stark gewesen, habe aber die Erwartungen dennoch verfehlt./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 08:02 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

