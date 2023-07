Perú Moda Deco feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Sonderausgabe am 19. und 20. Oktober 2023 unter dem Motto "Im Einklang mit der Welt

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230727143455/de/

As it celebrates its 25th anniversary, Perú Moda Deco 2023 opens its doors to the global apparel and decoration industry. (Photo: Business Wire)