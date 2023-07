Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt hat am Freitag starke Halbjahreszahlen veröffentlicht. In der ersten Jahreshälfte hat das Unternehmen spürbar mehr Bestellungen erhalten - der Auftragseingang legte um fast 13 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu. Besonders gefragt waren Radargeräte, die auch in der Ukraine zum Einsatz kommen. Für die Aktie geht es leicht bergauf. Konkret wuchs der Umsatz ...

